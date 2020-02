Bochum: Pamela Falcon kehrt mit Gospel-Chor ins Riff zurück

Pamela Falcon kehrt mit den New York Gospel Stars in die Bochumer Bermudahalle Riff zurück.

Bochum. Pamela Falcon kehrt ins Riff zurück. Am 10. März steht die Rock-Röhre mit den New York Gospel Stars in der Bochumer Bermudahalle auf der Bühne.

19 Jahre war Pamela Falcon mit ihrem Erfolgsformat „New York Nights“ an jedem Mittwoch im Riff zu Hause. Anfang 2019 war Schluss – mit dem 1000. Konzert. Nun gibt’s ein Wiedersehen. Und das mit einer weiteren Institution: Die New York Gospel Stars stehen seit mehr als zehn Jahren weltweit auf der Bühne, um mit ihrer Musik von „der bedingungslosen Liebe Gottes“ zu künden.

Pamela Falcon in Bochum: Mischung aus Gospels und Hits

Auf dem Programm stehen dabei klassische Gospelsongs und Balladen, aber auch aktuelle Hits. So auch am 10. März, wenn Pamela Falcon bei ihrem Heimspiel mal kraftvoll, mal zärtlich einstimmt. „Diese Kombination verspricht eine wunderbare Mischung“, kündigt die Bochumer Konzertagentur Lars Berndt an.

Beginn am Konrad-Adenauer-Platz ist um 20 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 32,95 Euro.

Agentur präsentiert weitere Konzerte

Lars Berndt präsentiert vier weitere Konzerte in Bochum: die Spider Murphy Gang am 22. März in der Zeche, Boot Led Zeppelin am 24. März im Ruhrcongress, Halloween am 16. Oktober im Ruhrcongress und The Dublin Legends am 28. November in der Christuskirche.

