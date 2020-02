Bochum: OB-Kandidat Haltt lehnt Zusammenarbeit mit AfD ab

Der Oberbürgermeisterkandidat der Bochumer FDP, Felix Haltt, will erst einmal „schauen, wie das in Thüringen konkret gelaufen ist“, bevor er sich ausführlicher zur Wahl von FDP-Landeschef Thomas Kemmerich mit den Stimmen von CDU und der Höcke-AfD zum Ministerpräsidenten äußere. Für ihn sei dieser Vorgang aber zuallererst „eine Trickserei der AfD“.

Haltt: „Keine Zusammenarbeit mit der AfD in Bochum“

Doch Haltt betont, dass es jetzt darauf ankomme, was man mit dieser Situation anfängt. Auf die Frage, wie er es vor Ort in Bochum mit der AfD halte, antwortet er: „Für mich persönlich ist klar. Es wird hier in Bochum von uns keine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD geben.“ Auf die hypothetische Frage (da der Oberbürgermeister nicht im Rat gewählt wird), ob er sich auch mit den Stimmen der AfD in Bochum zum Oberbürgermeister wählen lassen würde, antwortete er nicht: „Das ist eine typische Journalistenfrage.“

Der Bochumer FDP-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Olaf in der Beek ergänzt dazu: „Da kann jetzt niemand in Euphorie verfallen. Dieses Ergebnis ist natürlich kompliziert. Aber wenn es keine Einigung zwischen den bürgerlichen Parteien gibt, dann wären doch Neuwahlen ein gangbarer Weg.“

Christian Haardt (CDU) spricht von einem ganz anderen Tabubruch. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Christian Haardt: SPD hat Linksfaschisten unterstützt

Der Kreisvorsitzende und OB-Kandidat der CDU, Christian Haardt, erinnert daran, dass es von der CDU eine ganz klare Absprache gebe, dass es keinerlei Zusammenarbeit weder mit der Linkspartei noch mit der AfD geben könne. „Und dabei bleibt es auch“.

Wenn jedoch jetzt von bestimmter Seite von einem „Tabubruch“ die Rede sei, kontert Haardt: „Den Tabubruch hat es in Thüringen bereits vorher gegeben. Dort hat die SPD die SED-Nachfolgepartei und einen Linksfaschisten unterstützt.“

Axel Schäfer: CDU und FDP paktieren mit Rechtsradikalen“

Genau andersherum sieht der Bochumer Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer (SPD) diesen Tabubruch: „Ich sage nur: CDU und FDP paktieren mit Rechtsradikalen. Das ist doch dort ganz klar vorbereitet worden.“