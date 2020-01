Bochum: OB Eiskirch darf 36.450 Euro Nebeneinkünfte behalten

Nebeneinkünfte in Höhe von 61.808,20 Euro hat der Oberbürgermeister von Bochum, Thomas Eiskirch (SPD), insgesamt im vergangenen Jahr erhalten. 25.357,89 Euro davon muss er an die Stadt Bochum abführen, 36.450,31 Euro darf er behalten.

31 Funktionen als Mitglied oder Vorsitzender eines Gremiums hat der 49-Jährige im Jahr 2019 neben seiner hauptamtlichen Tätigkeit als Oberbürgermeister ausgeübt – angefangen vom stellvertretenden Vorsitz im Verbandsverwaltungsrat des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes über den Vorsitz in den Aufsichtsräten der Stadtwerke Bochum und der Holding für Versorgung und Verkehr Bochum bis hin zur Mitgliedschaft in Kuratorien wie der Stiftung Deutsches Bergbaumuseum, dem Horst-Görtz-Institut der Ruhr-Universität Bochum und der Stiftung Vonovia.

Diverse Aufgaben im Sparkassenverband

Vergütungen hat Eiskirch von zwölf Einrichtungen erhalten. Nicht abführen an die Stadt muss er dabei die 16.108,20 Euro für seine Tätigkeit in Organen des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe. Unterhalb der Abführungspflicht sind außerdem die 10.320 Euro für seine Tätigkeit in Organen der Sparkasse Bochum. Dort müsste er erst Einnahmen abgeben, wenn er die Höchstgrenze von 15.033,17 Euro überschreiten würde.

Von weiteren Aufwandsentschädigungen in Höhe von 35.380 Euro darf er lediglich 10.320 Euro behalten. Dazu zählen etwa der Aufsichtsratsposten bei der Kommunalen Verwaltungsgesellschaft GmbH (9800 Euro), die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Stadtwerke Bochum Holding (5800 Euro) und im Aufsichtsrat der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (4750 Euro).

Hauptverwaltungsbeamte müssen ihre Auskünfte aus Nebeneinkünfte veröffentlichen. Das sieht das Korruptionsbekämpfungsgesetz vor. Im Jahr 2018 hatte Eiskirch noch insgesamt 86.927,44 Euro aus Nebentätigkeiten erhalten, musste davon 52.745,96 Euro an die Stadt abführen und durfte 34.181,48 Euro behalten.