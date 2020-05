Baustellen Bochum: Neue Zuflussregelung an A40 - Zubringer gesperrt

Bochum Am Autobahnkreuz Bochum-West wird die Zuflussregelung ausgebaut. Deshalb werden Zubringer zeitweise gesperrt. Kosten: 100.000 Euro.

Wegen Arbeiten an der Zuflussregelungsanlage gibt es Sperrungen im Autobahnkreuz Bochum-West. Am kommenden Dienstag (2. Juni) und Mittwoch (3.) jeweils von 9 bis 14 Uhr sowie Montag (8.6.) von 9 Uhr bis 12 Uhr wird die Verbindungsrampe von der A448 auf die A40 in Richtung Dortmund abgeriegelt.

Das teilte Straßen-NRW mit. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Bochum-West mittels der Hinweistafeln "Roter Punkt" umgeleitet.

Roter Punkt leitet den Verkehr um

Außerdem wird am Donnerstag (4. Juni) und Freitag (5.) jeweils von 9 bis 14 Uhr sowie am Montag (8. Juni) von 9 bis 12 Uhr die Abfahrt von der A40 (in Richtung Dortmund) auf die Wattenscheider Straße gesperrt.

Wer von der A40 kommend dort abbiegen will, wird ab der nachfolgenden Anschlussstelle Stahlhausen durch den Roten Punkt umgeleitet.

Neue seitliche Anlagen werden eingerichtet

Straßen-NRW richtet am Kreuz neue seitliche Anzeigen ein, die die Verkehrsteilnehmer künftig situationsabhängig über den Betrieb der Zuflussregelung sowie über einen Rückstau vor der Anlage informieren. Bislang übernehmen batteriebetriebene Blinker eine Warnfunktion. Die Kosten für die neue Anlage betragen rund 100.000 Euro und werden vom Bund übernommen.