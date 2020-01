Bochum: Narren läuten Session mit Gala im Ruhrcongress ein

„Alles dreht sich um Bochum“: Unter diesem Motto läutet der Festausschuss Bochumer Karneval die närrische Saison ein. Nach dem offiziellen Sessionsstart im November in Dahlhausen steht gleich zum Jahresbeginn ein erster Höhepunkt bevor.

Bernd Stelter ist am 11. Januar Stargast bei der närrischen Gala im Bochumer Ruhrcongress. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Erstmals nach sechs Jahren lädt der Festausschuss mit seinem Präsidenten Bernd Lohof wieder zu einer Galasitzung ein. Im Ruhrcongress-Saal wird am Samstag, 11. Januar, ab 19 Uhr gefeiert. Stargast ist der karnevalserprobte Comedian und Sänger Bernd Stelter. Mit dabei sind zudem die Stadtgarde Bochum, die Garde Grün-Weiß Siegburg, die Showtanzgruppe Calypso sowie Travestie mit Tina Trump. Karten (20 Euro) sind noch im Vorverkauf erhältlich: u.a. im WAZ-Leserladen an der Huestraße.

Umzüge sind Schluss- und Höhepunkt

Mit Prinz Markus I. (Vogel), Jungfrau Hanna I. (Jochen Sieberin) und Bauer Armin I. (Papenheim) als neu formiertem Dreigestirn stehen für die Jecken bis Aschermittwoch zahlreiche weitere Feste und Termine auf dem Programm, darunter die Verleihung der Goldenen Grubenlampe am 26. Januar im Haus Spitz an Varieté-Chefin Silva Cabello, der Seniorenkarneval am 3. Februar im Ruhrcongress, der GroBoKa-Frühschoppen am 9. Februar im Herz-Jesu-Pfarrsaal Hamme, der Straßenkarneval am 22. Februar auf dem Husemannplatz sowie die Umzüge am Karnevalssonntag (23.) in Wattenscheid und Rosenmontag (24.) in Linden.

Alle Infos und Termine gibt es auf www.karneval-bochum.de.