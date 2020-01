Bochum. Ein Lastwagen ist am Dienstagmorgen in Bochum in ein Aufzughäuschen der U-Bahn gekracht. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bochum: Lkw rammt U-Bahnaufzug, Herner Straße wieder frei

Ein Lkw ist in Höhe der Feldsieper Straße in Bochum gegen das Aufzugshäuschen der U-Bahn-Haltestelle am Fahrbahnrand geprallt. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Herner Straße in Bochum war am Dienstagmorgen zwischenzeitlich stadteinwärts gesperrt.

Herner Straße in Bochum war stadteinwärts gesperrt

Polizei und Feuerwehr sind seit kurz nach 8 Uhr mit einem Unfall auf der Herner Straße schwer beschäftigt. In Höhe der Einmündung zur Feldsieper Straße ist ein Lkw, der einen Schuttcontainer geladen hatte, gegen das Aufzugshäuschen der U-Bahn-Haltestelle gefahren. Die Ursache ist bislang nicht bekannt. Die Nachricht erreichte die Polizei um 7.57 Uhr.

Der Fahrer des LKW wurde bei dem Unfall schwer verletzt – die Polizei spricht von Lebensgefahr. Die Angehörigen werden informiert. Laut Feuerwehr waren in dem Aufzug aber keine Menschen. Weitere Verletzte gibt es daher glücklicherweise nicht.

Lkw-Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus

Mit Hilfe eines Krans wird der Lastwagen aus dem Aufzugshäuschen der U-Bahn gezogen. Foto: Karoline Poll

Der Lkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Mitarbeiterin der Zahnarztpraxis Ferdosi berichtet dass es kurz vor acht auf einmal diesen „fürchterlichen Knall“ gegeben habe. Sie habe daraufhin aus dem Fenster geschaut und den Lastwagen im U-Bahn-Haus stehen sehen. Sofort seien viele Menschen zur Unfallstelle geeilt, um zu helfen. Für viele Schüler u. a. der Heinrich-Böll-Gesamtschule ist der Weg an der U-Bahn-Station Feldsieper Straße vorbei der Schulweg. Noch zehn Minuten vor dem Unfall seien viele Schüler dort unterwegs gewesen, heißt es.

Der Lastwagen ist mittlerweile weggeschleppt und die Herner Straße für den Verkehr freigegeben. Ein Kran hatte das Fahrzeug aus dem U-Bahn-Häuschen gehoben. Durch die Wucht des Aufpralls ist die komplette Glasverkleidung des Aufzuges zersplittert.

An den zerschmetterten Glastüren des Aufzuges hängt das Schild „Außer Betrieb“. Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann bestätigt: „Der Aufzug war nicht in Betrieb.“ Derzeit prüfen Bogestra-Mitarbeiter, wie und ob sich der Aufzug reparieren lässt.