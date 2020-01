Bochum. Der Kunstverein Kulturrat startet mit der Ausstellung „Transformationen“ ins neue Jahr. Zu sehen sind Werke der Bochumer Malerin Gabi Moll.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Kunstverein Kulturrat zeigt Malerei von Gabi Moll

Der Kunstverein Kulturrat lädt zur ersten Ausstellung 2020 ein. Die Bochumer Künstlerin Gabi Moll präsentiert unter dem Titel „Transformiert“ abstrakte Malerei.

Moll (*1970) ist Mitglied im Bochumer Künstlerbund BKB und erhielt ihre Ausbildung an der Alanus Hochschule in Alfter und von 2005 bis 2009 an der Freien Akademie der Bildenden Künste in Essen als Meisterschülerin von Bernard Lokai. 2009 war sie Mitbegründerin des zunächst in der Diekampstraße und danach in der Bessemerstraße beheimateten Freien Kunst Territoriums (FKT).

Kontemplative Farbtafeln

Der Ausstellungstitel „Transformiert“ verweist auf die ungegenständlichen Arbeiten von Gabi Moll. Ihre Bilder sind zwar in sich abgeschlossene Werke, jedoch ist Molls Schaffen eigentlich seriell; es geht um Abwandlungen und Variationen von Bildgedanken. Charakteristisch ist das prozesshafte Arbeiten und das Begreifen eines jeden Bildes als Zwischenstand zum nächsten Bild. Gabi Molls asketische und kontemplative Farbtafeln sind ZEN für die Augen.

Vernissage am Samstag, 4. Januar, im Kunstverein Bochumer Kulturrat, Lothringer Straße 36c. Beginn 19 Uhr, Eintritt frei. Die Künstlerin ist anwesend.