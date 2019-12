Die evangelische Melanchthonkirche an der Königsallee nahe dem Schauspielhaus zählt zu den bekanntesten Bochumer Sakralbauten.

Bochum. Das Jahr endet im Kulturraum Melanchthon mit zwei Veranstaltungen. Es gibt ein Mitsingkonzert und den kulturell gestalteten Silvesterabend.

Bochum: Kulturraum Melanchthon lädt zum Jahreswechsel ein

Das alte Jahr geht im Kulturraum Melanchthon mit zwei Veranstaltungen zu Ende: dem „Sing Along“-Mitsingkonzert am 4. Advent und der Silvester-Veranstaltung „Löcher im Licht“.

Publikum singt mit

Am Sonntag, 22. Dezember, erklingen um 10 Uhr in der Melanchthonkirche, Königsallee 48, Choräle des Bach’schen Weihnachts-Oratoriums. Im Dialog mit der Erzählung „A Christmas Carol“ (“Der Weihnachtsabend“) von Charles Dickens, gelesen von Schauspielerin Veronika Nickl, gestalten die Besucher die Chorstimmen unter Anleitung der Kantorei Melanchthon. Das Publikum wird nach Stimmlagen im Kirchenraum aufgeteilt (Eintritt frei, Kollekte am Ausgang).

Humorvolle Geschichten

Am Silvesterabend (31.12.) beginnt um 22 Uhr die Traditionsveranstaltung „Löcher im Licht“, geboten werden Klang- und Textpassagen. Lesegast ist Schauspieler Mark Oliver Bögel, der Auszüge aus dem Roman „Rückwärtswalzer“ von Vea Kaiser vorstellt. Konzertakkordeonist Maik Hester und Kantor und Konzertorganist Ludwig Kaiser begleiten die humorvolle Geschichte mit Musik von Astor Piazzolla, Erik Satie, Stéphanie Valentin, Mauricio Kagel und anderen.

Zur Mitternacht lässt sich unter Glockengeläut das Feuerwerk auf den Stufen der Melanchthonkirche genießen.

Eintritt (inkl. Imbiss) 22/erm. 12 Euro, Kartenreservierung 0234/93 53 88 04