Bochum: Kulturelle Geschenke-Tipps zum Fest

Kulturelles zum Fest? Da hat Bochum als abwechslungsreiche Kulturstadt einiges zu bieten. Die WAZ hat sich im Dschungel der Angebote umgesehen.

Kalender aus dem Ruhrgebiet

Wandkalender machen eigentlich immer Freude, zumal, wenn sie so spektakulär daher kommen wie das Exemplar „Ruhrgebiet 2020 - Ansichten einer Region“ (Klartext Verlag, 18,95 Euro). Zwölf Motive rücken den Ruhrpott ins rechte Licht - anhand von großartigen Farbaufnahmen, deren Motive von der dampfenden Ruhrtalbahn über den „Indian Summer“ am Baldeneysee bis zum Feuerwerk über dem Dortmunder Phönixsee reichen.

Das Revier von oben

Wer dabei auf den Geschmack gekommen ist: Auch der Bildband „Ruhrgebiet von oben“ ist zu empfehlen. Er zeigt die schönsten Luftbilder der Region, ein Musterkatalog des Abwechslungsreichtums, aufgenommen von Hans Blossey, dem früheren WAZ-Fotografen (Klartext Verlag, 14,95 Euro).

Info Bochumer Wortschätzchen Ein unterhaltsam-informativer Klassiker ist das Buch „Bochumer Wortschätzchen“, das jetzt in 8. Auflage erschienen ist. Josef Fellsches und Rainer Küster erläutern in ihrem Lexikon der Ruhrgebietssprache typische Ausdrücke wie „Ömmes“, „Mottek“ oder „verkasematuckeln“, ergänzt durch spezielle Bochumer „Schätzchen“ wie „Zillertal“, „Birkemeier“ oder „Karott“. Das Buch gibt’s für 5 Euro als Sonderdruck des Verlags der Mayerschen Buchhandlung in der „Mayerschen“, Kortumstraße 69.

Nicht fehlen im jährlichen Kalender-Angebot darf auch in diesem Jahre der Schwarzweiß-Klassiker „Bochum in alten Ansichten“. Hier kommen Liebhaber verlorener Stadtbilder auf ihre Kosten. Schon das Titelblatt mit dem Schauspielhaus (Bild unten) ist ein echter Hingucker. Innenstadtszenen aus den 60er Jahren hat der Kalender ebenso zu bieten wie Aufnahmen der neu gebauten Ruhr-Uni oder der historischen Dorfkirche inmitten der Stiepeler Dorf-Idylle (m + m Kalender, 14,90 Euro).

Bildband zeigt Bochum in Farbe

Wer lieber zu einem Buch als Geschenk für die Liebsten greift, hat zweimal Gelegenheit, mit ungewöhnlichen Ausgaben zu punkten. Für Kinder der 50er und 60er Jahre ist trefflich und informativ betextete Bildband „Bochum in Farbe“ eine runde Sache. Herausgegeben von Archivaren der Stadt Bochum, vermittelt das Buch anhand von Farbfotos Eindrücke einer Zeit, die die meisten nur „schwarzweiß“ in Erinnerung haben.

Aus dem Leben gegriffen

Das im Wartberg-Verlag erschienene Buch (16,90 Euro) vermittelt Impressionen aus dem Bochumer Leben vor 40, 50 Jahren. Nicht nur anhand von alten Straßen- und Gebäudeansichten, sondern vor allem anhand von Szenen, die mitten aus dem Leben gegriffen sind. So ist das Buch nicht nur etwas für Nostalgikern, sondern auch für deren Enkel.

„Bochum gestern“: Das Titelblatt des Kalenders ziert eine alte Aufnahme des Schauspielhauses. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Geschichte nicht als abstraktes Etwas zu begreifen, das sich über die Menschen legt, sondern im Wortsinn als Geschichten jener, die sie erlebten - diesen Ansatz hat sich das „Vor Bilder Buch“ zum Vorbild genommen (Verlag Henselowsky Boschmann, 240 Seiten, 9,90 Euro).

Geschichten von Vorbildern

30 Autorinnen und Autoren sind der Maxime von Erich Kästners „Vorbilderbuch“ gefolgt und haben eine „Kleine Galerie der Menschlichkeit“ in Gestalt eines ernsten und lustigen Buches zustande gebracht. Bekannte Revier-Literaten wie Monika Buschey, Werner Streletz, Gerd Herholz, Joachim Wittkowski oder Sabine Herrmann sind mit Beiträge vertreten; sie reichen von der historischen Biografie bis zur Alltagsskizze..

Dem Leben abgelauscht

Streletz’ Vorbild heißt Blankenburg, für ihn sehr einflussreicher Mensch, denn der Autor resümiert: „Für ein Leben mit Skatrunde und Schrebergarten, Sparclub oder Betriebsausflug bin ich durch meine Begegnung mit Blankenburg untauglich geworden.“ Literarische Begegnungen, dem Leben abgelauscht.

Klassik mit der Geigerin Liv Migdal

Last but not least ein Stück gute Kammermusik! Die in Bochum aufgewachsene Geigerin Liv Migdal zählt zu den aufstrebenden Solistinnen des Klassik-Genres, und wer ihren souveränen Auftritt kürzlich in der Dorfkirche gehört hat, weiß warum. Die 31-Jährige verfügt über einen brillanten Geigenton, der die Leichtigkeit nicht umschifft, dem aber das Tiefgründige eher eingeschrieben zu sein scheint.

Von Bach bis Bartók

So findet sich auf Migdals aktueller CD „Refuge“ (Genuin Label, 19,99 Euro) neben Werken von Bach und Bartók auch eine Einspielung von Paul Ben-Haim, einem verfemten, fast vergessenen jüdischen Komponisten. Zumal Liv Migdals eindringliche Gestaltung dessen Sonate G-Dur op. 44 hat Referenz-Charakter.