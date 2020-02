Bochum. Zum zweiten Mal veröffentlicht die Bochumer Polizei das Foto eines Disco-Schlägers. Er soll im „Riff“ einen Gast lebensgefährlich verletzt haben.

Bochum: Kripo sucht noch immer nach dem Schläger vom „Riff“

Auf der Suche nach einem Disco-Schläger im Bermudadreieck bittet die Polizei in Bochum erneut die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zum zweiten Mal wurde am Freitag das Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. „Wer kennt diesen Mann?“, fragt die Kripo.

Die Kripo ermittelt weiter und fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Bochum

Am Samstag, 29. Dezember 2018, gegen 3.20 Uhr war es im Außenbereich der Diskothek „Riff“ am Konrad-Adenauer-Platz zu der Gewalttat gekommen. Ein 26-jähriger Gast aus Delbrück (Kreis Paderborn) war mit einem anderen Besucher in Streit geraten. Der Mann versetzte ihm unvermittelt einen Schlag gegen die Schläfe, so dass er zu Boden fiel und reglos liegenblieb.

Disco-Schläger in Bochum: Dem Opfer geht es wieder gut

Weil Rettungskräfte sofort sahen, wie schwer der 26-Jährige verletzt war, alarmierten sie einen Notarzt. Eine Notoperation rettete dem Ostwestfalen das Leben. „Dem Mann geht es mittlerweile wieder gut“, berichtet die Polizei.

Der Disco-Schläger konnte bis heute nicht ermittelt werden. Deshalb hoffen die Ermittler mit der erneuten Veröffentlichung des Fotos auf neue Erkenntnisse. „Der Gesuchte kann, muss aber kein Bochumer sein, denn die Diskothek wird von Menschen aus der gesamten Region besucht“, heißt es in einer Mitteilung.

Um Hinweise bittet das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) unter der Rufnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).