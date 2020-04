Bochum: Kripo-Chef findet "Pottstein" und reicht ihn weiter

Bochum Der Kripo-Chef in Bochum hat am Büro einen "Pottstein" gefunden, einen bemalten Kieselstein, der Freude bereiten soll. Jetzt liegt er beim VfL.

"Ein kleiner, liebevoll bemalter Kieselstein brachte etwas Freude ins Bochumer Polizeipräsidium." So beginnt eine Polizeimeldung der besonderen Art.

Bei Dienstbeginn hatte Kripo-Chef Andreas Dickel in dieser Woche einen circa drei Zentimeter langen Stein direkt vor der Polizeiwache an der Uhlandstraße entdeckt. Schnell war ihm klar: Das ist ein so genannter "Pottstein".

"Diese kleinen Steinchen sollen einfach gut tun"

Polizesprecher Volker Schütte: "Diese kleinen Steinchen sollen einfach gut tun, vielleicht sogar Glück und Freude bringen. Und davon können wir alle gerade jetzt eine gute Portion gebrauchen."

Damit der Brauch und Sinn auch Pottsteins - anderen draußen etwas Freude zu verschaffen - auch weiterlebt, ging dessen Reise innerhalb Bochums weiter. Die Polizei reinigte den Stein intensiv und brachte ihn, weil "VfL" draufgemalt war, zum Ruhrstadion.

Schütte: "Möge er auch dort Menschen erfreuen und danach - quasi Step by Step - über Bochum hinaus ein kleines Stückchen Glück in unsere Welt tragen."