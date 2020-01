Bochum-Weitmar-Mark. Der Kanal in der Karl-Friedrich-Straße in Bochum-Weitmar-Mark wird erst 2022 neu gebaut. Stattdessen zieht die Stadt den Bau des Kreisels vor.

Bochum: Kreisel bremst in Weitmar-Mark den Kanalbau aus

Die Anwohner der Karl-Friedrich-Straße in Bochum-Weitmar-Mark können aufatmen: Ihnen bleibt eine weitere Baustelle vor der Haustür vorerst erspart. Denn die Stadt Bochum hat den Neubau des Kanals, der eigentlich jetzt beginnen sollte, verschoben. Zugunsten einer anderen Baumaßnahme in Bochum-Weitmar-Mark, die nun vorgeschoben wird.

Kanalbau in Bochum-Weitmar-Mark wird verschoben – zugunsten des Kreisverkehrs

Denn jetzt hat aus Sicht der Stadtverwaltung der Bau eines Kreisverkehrs für die Kreuzung Markstraße/Kemnader Straße/Karl-Friedrich-Straße/Heinrich-König-Straße Vorrang. „Wir erwarten in Kürze den Zuwendungsbescheid aus Arnsberg für die Fördermittel“, teilt Christoph Matten vom Tiefbauamt auf Anfrage der WAZ mit. „Und dann wollen wir die Maßnahme auch zügig umsetzen.“ Derzeit werde im Tiefbauamt alles dafür vorbereitet.

Noch dieses Jahr soll der Bau starten

„Die Planung ist schon so weit, dass sie im Januar im Ausschuss für Infrastruktur und Mobilität vorgestellt werden kann", sagt Christoph Matten. Einen positiven Beschluss vorausgesetzt, will man im Rathaus anschließend sofort mit den Ausschreibungen beginnen, um noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten starten zu können. „Im vierten Quartal soll es losgehen“, verrät Matten. Die Gesamtbauzeit für den Kreisel wird bei ca. eineinhalb Jahren liegen.

Die Kosten belaufen sich auf ca. 3,1 Millionen Euro. Gefördert werden 75 Prozent der zuschussfähigen Kosten. „Das wird insgesamt ein teures Ding“, sagt Christoph Matten, „denn wir müssen zusätzlich sehr viel Straße ausbauen. Auf der Karl-Friedrich-Straße sind es 93 Meter, auf der Heinrich-König-Straße 92 Meter, auf der Markstraße ist es eine Länge von 64 Metern, auf der Kemnader Straße fast das Doppelte. Das kostet. Mit fast 2,1 Millionen Euro schlägt allein der Straßenbau zu Buche.“

14 Bäume werden gefällt, 18 neue gepflanzt

Im Zuge der Neuaufteilung des Knotenpunkts kann der alte Baumbestand nur punktuell erhalten werden. Für entfallene Bäume werden allerdings in größerem Umfang Neupflanzungen vorgenommen. In Zahlen: Für 14 gefällte Bäume werden 18 neue gesetzt.

Mehr Parkplätze entstehen

Der für Weitmar-Mark vorgesehene Kreisverkehr erhält einen Außendurchmesser von 40 Metern. Es handelt sich hierbei um einen kleinen Kreisverkehr innerhalb bebauter Gebiete. Es werden Parkstreifen angelegt, um dem Parkdruck im Stadtteilzentrum gerecht zu werden. So können als Ersatz für 38 vorhandene Stellplätze 48 neue Stellplätze und vier Behindertenstellplätze eingerichtet werden.

Bochum Edeka-Neubau im Blick Der Kanalbau in der Karl-Friedrich-Straße soll im Anschluss an den Bau des Kreisels erfolgen. „Frühestens 2022“, sagt Christoph Matten. Er werde ca. acht Monate dauern. Bei beiden Baumaßnahmen sei die Stadt dafür gewappnet, wenn der Edeka-Neubau kommen sollte. „Wir versuchen das dann von den Bauzeiten her miteinander zu koppeln“, verspricht Matten. Im Vorfeld des Kanalbaus wurden in der Karl-Friedrich-Straße Hohlräume verfüllt. Dies war wesentlich aufwendiger als gedacht und verzögert den Bauplan. Eigentlich hätte unmittelbar danach der Kanal neu gebaut werden sollen.

Die Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen werden zu den Parkstreifen mit einem Sicherheitstrennstreifen abgegrenzt. Sie werden vor dem Kreisverkehr aufgelöst. Der Radfahrer wird im Kreisel dann mit dem motorisierten Verkehr mitgeführt.

Mittelinsel kann überfahren werden

Die Markstraße/Heinrich-König-Straße ist als Schwerlasttransportstrecke ausgewiesen, die in regelmäßigen Abständen mit Schwerlasttransporten mit einer Länge von bis zu 50 Metern befahren wird. Daher wird die Mittelinsel des Kreisels mit einer entsprechenden Überfahr-Möglichkeit hergestellt.

Kreuzung wurde als Unfallschwerpunkt ausgemacht

Der Kreuzung in Weitmar-Mark und hatte sich laut Stadt im Jahr 2014 zu einem Unfallschwerpunkt entwickelt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und zur Verbesserung des Verkehrsablaufes bei dem hohen Verkehrsaufkommen wurde der Bau eines Kreisel beschlossen.

Der Ausschuss für Infrastruktur und Mobilität tagt am Dienstag, 14. Januar, um 15 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses.