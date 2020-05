Bochum: Kneipp-Verein sucht ehrenamtliche Mithelfer

Bochum. Der Bochumer Kneipp-Verein beschäftigt sich mit Gesundheit, Bewegung und Entspannung. Für das Vereinsleben werden ehrenamtliche Helfer gesucht.

Der Bochumer Kneipp-Verein sucht ehrenamtliche Helfer für die Organisation im Verein. Dabei sei es ganz egal, wie viel Zeit man habe: „Der Rahmen des

Ehrenamts kann ganz individuell nach den zeitlichen Kapazitäten gestaltet werden", sagt Uwe Siebler, erster Vorsitzender des Vereins. Ein Honorar könne der Verein zwar nicht zahlen, aber es gebe viele Möglichkeiten, um sich selber auszuprobieren und viele eigene Ideen einzubringen.

Der Verein orientiert sein Angebot an der Gesundheitslehre von Sebastian Kneipp. Das ganzheitliche Gesundheitskonzept wird in Deutschland täglich in über 1000 Einrichtungen und Kneipp-Vereinen gelebt. Der Ansatz von Kneipp steht für ein einfaches, naturverbundenes Leben mit Verantwortung für die eigene Gesundheit und die Umwelt.

Vielfältiges Kursangebot in Bochum

Die fünf Elemente - Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und innere Balance – repräsentieren dabei die wichtigsten Aspekte der Gesundheitsidee und bilden die Grundlage der Angebote in den Vereinen. Das Angebot in Bochum ist abwechslungsreich: von Kultur-Spaziergängen und Vollwert-Kochkursen über Hatha-Yoga und Wanderungen bis hin zu Rückenfitness und Vorträgen. Auch Tagesauflüge und Bildungsfahrten stehen regelmäßig auf dem Programm. Aufgrund des Coronavirus werden die Veranstaltungen und Kurse derzeit ausgesetzt.

Interessierte können sich beim ersten Vorsitzenden Uwe Siebler melden. Er beantwortet alle Fragen rund um das Kursangebot und das Tätigkeitsfeld für ehrenamtliche Mithelfer. Der Bochumer Kneipp-Verein Bochum ist unter der Telefonnummer 0234 / 530 80 80 oder per E-Mail unter kneipp.bochum@web.de erreichbar.

