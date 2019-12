Bochum. Im Winter bietet die Stadt Bochum zahlreiche Versorgungsmöglichkeiten für Obdachlose an. Niemand muss draußen schlafen.

Bochum: Kein Obdachloser muss nachts draußen schlafen

In Bochum braucht auch im Winter kein Obdachloser unter freiem Himmel zu schlafen, wenn er das nicht möchte. „In Bochum wird niemand, der um einen Übernachtungsplatz bittet, abgewiesen“, teilt die Stadt mit.

Es gibt eine Reihe von Menschen, die aus diversen Gründen lieber unter freiem Himmel übernachten als in eine feste Unterkunft zu gehen. Was in der warmen Jahreszeit kein Problem ist, wird bei Frost leicht zur tödlichen Gefahr. „Scham, Unwissenheit, Angst vor Behörden, Alkohol- und Drogensucht oder psychische Probleme sind oftmals Gründe, warum sie die Angebote der Wohnungslosenhilfe nicht annehmen“, so die Stadt.

Bei Verdacht auf Selbstgefährdung soll die Obdachlosenhilfe informiert werden

Wenn der Eindruck besteht, dass Menschen sich durch den Aufenthalt im Freien selbst gefährden, sollten Bürger die städtische Obdachlosenhilfe informieren: Tel. 0234/910 3562. Im Notfall sollte die Polizei oder Feuerwehr alarmiert werden.

Sozialdezernentin Britta Anger: „Die Stadt verfügt in enger Kooperation mit Trägern der Wohnungslosenhilfe über ein engmaschiges und umfangreiches Angebot für Obdachlose und für Menschen, denen Wohnungslosigkeit droht. Mit niedrigschwelligen Angeboten werden auch diejenigen erreicht, die am Rande der Gesellschaft stehen. Wir lassen niemanden allein.“

Neues Fliednerhaus bietet bis zu 60 Betten an

Zum Beispiel das neu gebaute Fliednerhaus, Am Stadion 7, bietet bis zu 60 Übernachtungsplätze. Auch die Suppenküche und der Verein Aufsuchende medizinische Hilfe für Wohnungslose bietet Unterstützung an. Derzeit sind in Bochum wohnungslose Menschen sowohl in stationären Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe als auch in städtischen Notunterkünften untergebracht. In diesen Einrichtungen besteht die Möglichkeit zur Körper- und Wäschepflege.

In den Tagesaufenthalten der jeweiligen Träger, verteilt im gesamten Stadtgebiet, werden bei Bedarf warme Mahlzeiten beziehungsweise warme Getränke angeboten.