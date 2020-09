Bochum. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bochum ist ein Schüler (11) schwer verletzt worden. Er war mit seinem Tretroller unterwegs.

Ein elfjähriger Schüler ist bei einem Unfall mit seinem Tretroller schwer verletzt worden.

i fuhr er am Donnerstag gegen 15.50 Uhr auf der Dorstener Straße in Richtung Brückstraße. Zeitgleich war ein 34-jähriger Bochumer mit seinem Auto auf der Herner Straße in Richtung Wagenfeldstraße unterwegs.

Verletzter Junge wurde in ein Krankenhaus in Bochum gebracht

Der Schüler überquerte die Wagenfeldstraße, stieß dort gegen die hintere rechte Seite des fahrenden Autos und stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde der Junge in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.

