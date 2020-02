Bochum: Im Sex-Shop ist der „Womanizer“ die Nummer 1

Anke Schmidt-Grabosch schwört auf den „Womenizer“. Nicht umsonst sei der an eine PC-Maus erinnernde Vibrator bei den weiblichen Kunden die Nummer 1. Die Funktionsweise exakt darzustellen, wäre an dieser Stelle unangemessen. Nur soviel: Der Begriff Stoßwellen erfährt hier eine ganz neue Bedeutung. Und: „Der Orgasmus ist phänomenal“, schwärmt Anke Schmidt-Grabosch. Sie muss es wissen. Seit elf Jahren führt sie das Erotik-Fachgeschäft „Bella Donna“ in Bochum.

Dessous sind vor allem bei Paaren gefragt. Bei den abendlichen Partys können sie auch gerne anprobiert werden. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Acht Jahre am Nordring, seit 2017 an der Herner Straße in Hamme, hält die 56-Jährige ein reichhaltiges Sortiment an Lust-Bringern bereit. Vorbei sind die Zeiten düsterer Sexshops, in denen verhuschte Mannsbilder verschämt das Gewünschte und dann wacker das Weite suchten. „Meine Zielgruppe sind vor allem Pärchen und Frauen. Und die erreiche ich auch“, sagt Anke Schmidt-Grabosch.

Sexshop in Bochum: Von Dessous bis SM-Peitschen

Auf 120 Quadratmetern öffnen sich drei Welten. Die erste befeuert den Sex für den Hausgebrauch mit Pornos (auf dem Rückzug), eher braven Dessous, Massageölen, Dildos und Vibratoren für Sie und Stärkungssprays („die allesamt nur in der Einbildung funktionieren“, so die Expertin) für Ihn.

In die längst nicht mehr abseitigen Gefilde von Shades of Grey entführt Zubehör von Handschellen bis zur Popo-Klatsche. Vorlieben außerhalb der Norm (wenn es die denn gibt) befriedigen furchteinflößende Peitschen, XXXL-High-Heels oder Lack- und Ledermode mit Aussparungen an den entscheidenden Stellen: gern genommen von Stammgästen in den umliegenden Swingerclubs.

Schwingungen per Fernbedienung

Dieser Herrenslip besonderer Art zählt zu den Sexspielzeug, die an der Herner Straße im Angebot sind. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Besonders angetan ist die Chefin von einem „Vibro-Ei“, das mit einer App auf dem Handy in Gang gesetzt und dosiert wird. „Das funktioniert bei Paaren in der Wohnung ebenso wie auf Hunderte Kilometer Entfernung“, schildert Anke Schmidt-Grabosch. Beispiel: Es ist auf Geschäftsreise, sie daheim. Er aktiviert abends im Hotelzimmer das Ei in ihr und versetzt die Liebste in Schwingungen. „So haben beide Spaß. Eine tolle Erfindung!“ Und das für 189 Euro.

Und sowas läuft in Hamme? „Klar doch!“, versichert die Inhaberin, die den Standort an der Peripherie, direkt an der viel befahrenen Bundesstraße, als Vorteil ausmacht. „Bei mir an der Ecke gibt’s zwei Ampeln. Genügend Zeit für Autofahrer, die Fotos im Schaufenster zu bewundern. Das passiert hier den ganzen Tag. Manche parken und kommen rein.“ So wird zwar wenig Lauf-, dafür aber Fahrkundschaft generiert.

Im Erotikshop werden auch Partys gefeiert

Die Schamgrenzen seien vielfach gefallen, beobachtet die Händlerin. Früher flüchteten sich Kunden in Sexshops außerhalb ihrer Stadt, um ja nicht erkannt zu werden. „Bei mir ist das anders“, sagt Anke Schmidt-Grabosch. Sie hat kein EC-Gerät. Bei Kunden, die nicht ausreichend Bares bei sich haben, höre sie oft: „Kein Problem. Ich lauf schnell nach Hause und hole Geld. Ich wohne gleich nebenan.“

Nicht weit haben es auch einige der Damen, die sich zu den abendlichen Dildo- und Dessous-Partys einfinden. Dabei serviert Anke Schmidt-Grabosch in einer Lounge hinter dem Verkaufsraum Schnittchen, Prosecco und Waren aus ihrem reizenden Repertoire. Für bis zu 20 Teilnehmer ist Platz. Auch Pärchen sind willkommen. (An-)Probieren erlaubt. Termine gibt’s nach Wunsch.

Kunde hinterließ seine Telefonnummer

Bei so viel offensiver Lust auf Leidenschaft lauerte jüngst auch ein alleinstehender Mann auf willige Begleitung. Sollte eine ihrer Kundinnen das sofortige Bedürfnisse nach einem Sex-Partner verspüren, möge man ihn anrufen, meinte die einsame Seele und hinterließ bei der Geschäftsführerin seine Telefonnummer. Anke Schmidt-Grabosch hat davon keinen Gebrauch gebraucht.

Dann doch lieber der „Womenizer“.