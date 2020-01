Bochum. Der neue „Showpalast Rouge“ in Bochum will fortan monatlich eine Dinner-Show präsentieren. Auftakt an der Freudenbergstraße ist am 18. Januar.

Bochum: Im neuen „Showpalast“ wird nun getafelt und getanzt

Ein Hauch von Caesars Palace inmitten des Gewerbegebietes an der Freudenbergstraße verheißt der „Showpalast Rouge“, der im Dezember öffnete. 1,5 Millionen Euro, so berichten die Eigentümer Volker und Sandra Lebendig, seien in die Umgestaltung der ehemaligen Diskothek Taksim investiert worden.

In diesem Jahr soll hier monatlich eine „Las Vegas Dinner Show“ über die Bühne gehen. 15 Künstler präsentieren ab 19 Uhr eine Revue mit Tanz, Artistik und Gesang, während das Lüner Catering-Unternehmen Stolzenhoff ein Menü serviert. Gegen Mitternacht folgt die Aftershow-Party.

Auftakt am 18. Januar

Auftakt in Hamme ist am Samstag, 18. Januar. Der Eintritt inklusive Essen und Show kostet 97 Euro. Weiterer Termin ist der 14. Februar. Infos und Karten gibt es auf www.rouge.de.

Über die Dinner-Shows hinaus planen die Inhaber auch Partys sowie Konzerte für bis zu 2100 Besucher.