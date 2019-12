Bochum. Vier Fahrzeuge wurden bei einem Unfall am Freitag auf der Markstraße in Bochum beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 21.500 Euro.

Bochum: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am Freitagabend, 27. Dezember, fuhr ein 77-jähriger Bochumer um 19.10 Uhr mit seinem Pkw auf der Markstraße in Fahrtrichtung Königsallee. In der Zufahrt zu den Häusern 234-236 wendete er und wollte seine Fahrt in Richtung Universitätsstraße fortsetzen.

Er übersah jedoch dabei, so die Polizei, den Wagen einer 22-jährigen Bochumerin, die ebenfalls in Richtung Königsallee unterwegs war. Beim Zusammenstoß schleuderten beide Fahrzeuge gegen zwei weitere Pkw, die am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt waren.

Schmerzen in der Hand

Die Bochumerin klagte über Schmerzen in der rechten Hand und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der 77-jährige Bochumer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden auf Wunsch der Unfallbeteiligten abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden wird auf 21.500 Euro beziffert. Die Markstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis 21 Uhr gesperrt.