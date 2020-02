Bochum: Hier gibt es Fair-Trade-Olivenöl aus Griechenland

Bochum. Fair gehandeltes Olivenöl direkt aus Griechenland können Bochumer am 7. und 8. März kaufen. Das unterstützt Kleinbauern, auch Kinder profitieren.

Es ist nachhaltig und unter fairen Arbeitsbedingungen mit gerechten Löhnen produziert: Bochumer können am 7. und 8. März das Olivenöl „Mazi“ kaufen, das direkt aus Griechenland kommt. Mit der Aktion der Initiative „Öl-Connection Ruhr“ sollen Kleinbauern in Griechenland unterstützt werden. Zur Ausgabe im Haus der Begegnung an der Alsenstraße 19a soll es ein Fest der Begegnung geben.

Zu kaufen gibt es Ein-Liter-Flaschen für 12 Euro und Fünf-Liter-Kanister für 50 Euro. Das Olivenöl „Mazi“ der Partnerkooperative „Messinis Gäa“ ist ein hervorragendes kaltgepresstes Extra Natives Olivenöl mit einem Säuregehalt von bei 0,3 Prozent in diesem Jahr, versprechen die Organisatoren.

Faires Olivenöl aus Griechenland in Bochum: Spenden für Kinder in Griechenland

Pro Liter Öl gehe 1 Euro an ein medizinisches Hilfsprojekt in der strukturschwachen westgriechischen Region um die Stadt Arta – Kinder in der Region werden so mit Impfungen, Schulmaterialien und dem Allernötigsten versorgt. 2019 habe die Bochumer Initiative das Projekt in der nordwestgriechischen Universitätsstadt mit 3500 Euro unterstützt.

Zur Abholung am Samstag, 7., und Sonntag, 8. März, wird ein Fest der Begegnung gefeiert. Dazu bietet die veranstaltende Griechenland-Hilfsinitiative Hellas-Solidarität Bochum Livemusik, zudem gibt es griechische Zucchini-Puffer. Die Bochumer Olivenölfreunde können aus Griechenland angereiste Mitglieder der Erzeugerkooperative Messinis Gäa persönlich kennenlernen und sie über die Olivenölproduktion befragen. Auch Apostolis Milionis vom Hilfsprojekt in Arta ist da.

Vorbestellung bis zum 1. März möglich

Über 300 Bochumer kommen nach Angabe der Organisatoren, um das Öl abzuholen. Die Aktion findet 2020 schon zum vierten Mal statt. Eine Vorbestellung des Öls ist noch bis zum 1. März auf der Website von „Öl-Connection Ruhr“ möglich.

