Bochum/Herne: Randale im Bus - Tatverdächtiger ermittelt

Bochum/Herne Der Mann, der auf einer Busfahrt von Herne nach Bochum einen Fahrgast aus dem Bus getreten hat, ist wohl ermittelt. Ein Foto half bei der Suche.

Wieder einmal hat sich gezeigt, wie wertvoll die Foto-Fahndungen der Polizei in den Medien wie der WAZ sind.

Nur kurze Zeit nach Veröffentlichung eines Fotos von einem Mann, der auf einer Busfahrt von Wanne-Eickel nach Bochum einen jungen Fahrgast aus dem Fahrzeug getreten haben soll, gab es mehrere Hinweise von Lesern auf einen 27-jährigen Mann aus dem Raum Herne. Dieser gilt nun als dringend tatverdächtig. Er ist ohne festen Wohnsitz und bereits polizeibekannt.

An den Haltegriffen aufgeschwungen und mit voller Wucht zugetreten

Am Montag (25.) hatte die Polizei das Foto eines Mannes veröffentlicht, das eine Überwachungskamera in der Buslinie 306 am 22. September 2019 gemacht hatte. An einer Haltestelle hatte sich der Mann während einer Pöbelei an den Haltegriffen des Busses nach oben aufgeschwungen, mit den Beinen ausgeholt und einen anderen jungen Mann mit Wucht in den Magen getreten. Dadurch fiel das Opfer aus dem Bus.

Auch diese Person ist nun ermittelt: ein 17-jähriger Herner. Er meldete sich selbst.

Auch schlechte Bildqualität führt oft zum Fahndungserfolg

Laut Polizei ist es für den Fahndungserfolg oft nicht entscheidend, dass Fotos aus Datenschutzgründen erst Monate nach einer Tat veröffentlicht werden können. Auch eine schlechte Qualität des Bilder verhindert keineswegs, dass die abgebildete Person erkannt werden kann.