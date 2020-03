Bochum: Hardrock-Party mit Kult-Schauspieler Ralf Richter

Der Schauspieler Ralf Richter ist bei der Radio Bob!-Rocknacht in seiner Heimatstadt Bochum Ehrengast.

Bochum. Bei der Radio Bob!-Rocknacht in der Zeche Bochum geht es nicht nur um Musik, sondern auch um Party. Kult-Schauspieler Ralf Richter mischt mit.

Bei der „Radio Bob!“-Rocknacht am Donnerstag, 5. März, geben sich nicht nur Hardrock-Bands wie „The New Roses“ und „Fighter V“ die Ehre, sondern auch ein guter, alter Bochumer Bekannter: Als special guest des Abends wird Ralf Richter in der „Zeche“ Bochum aufkreuzen.

Amtlich abgerockt

Der Kult-Schauspieler („Das Boot“, „Bang Boom Bang“) sorgt in den „Break Shows“ zwischen den Rock-Sets für Stimmung. Nach den Auftritten der Wiesbadener Rocker „The New Roses“ und der Schweizer Melodic-Rock-Formation „Fighter V“ wird bei der Aftershow-Party bis in den frühen Morgen amtlich abgerockt.

Radio Bob!“ ist ein Privatsender aus Kassel, dessen Musikformat nach eigenen Angaben ein rock-orientiertes Erwachsenenprogramm bietet; Kernzielgruppe ist die Generation Ü 30. Das Programm versammelt Klassiker von Bands wie AC/DC, den Rolling Stones, The Who und Led Zeppelin, ergänzt um aktuelle Interpreten des Hard & Heavy-Genres.

Hier gibt’s Karten:

Tickets für die „Radio Bob!“-Rocknacht am 5. März (Beginn 18 Uhr) in der Zeche, Prinz-Regent-Straße 50-60, kosten 22,95 Euro zzgl. Gebühren und sind über www.radiobob.de erhältlich.

