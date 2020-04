Vandalismus Bochum: Gruppe beschädigt in Langendreer Räder und Mülleimer

Bochum-Langendreer. Fünf Bochumer randalierten in der Nähe des S-Bahnhofs in Bochum-Langendreer. Bei der Anzeigenaufnahme beleidigten sie die Polizeibeamten.

Fünf Bochumer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren haben in der Nacht auf Mittwoch, 15. April, im Bereich des S-Bahnhofs in Bochum-Langendreer randaliert. Wie die Polizei mitteilt, hat die alkoholisierte Gruppe mehrere abgestellte Fahrräder umgetreten, an der Dördelstraße drei Auto-Außenspiegel und im Bereich Hohe Eiche Mülleimer abgetreten.

Laut Polizei erhielten die Beamten der Wache Langendreer gegen 2 Uhr, Hinweise auf randalierende Jugendliche. Im Bereich Hohe Eiche trafen die Beamten auf die Bochumer.

Bochumer reagierten bei der Aufnahme der Anzeigen aggressiv

Bei der Anzeigenaufnahme habe sich die fünfköpfige Gruppe uneinsichtig

und aggressiv gezeigt, heißt es in der Mitteilung. Demnach beleidigten sie die Beamten und widersetzten sich den polizeilichen Maßnahmen. Auf die jungen Bochumer kommt jetzt eine Strafanzeige zu. Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

