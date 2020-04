Bochum: Geruchsbelästigung an Baustelle – Feuerwehreinsatz

Bochum Weil Bauarbeiter in Bochum über Geruchsbelästigung und Übelkeit klagten, kam es zum Einsatz der Feuerwehr. Die genaue Ursache ist noch unklar.

Weil zwei in einer Tiefbaustelle in Bochum-Wattenscheid tätige Bauarbeiter über einen lösungsmittelartigen Geruch, Übelkeit und Unwohlsein geklagt hatten, ist es am Donnerstag (16. April) zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen. Die Einsatzkräfte führten Messungen durch und entlüfteten den Bereich, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Zudem stellten sie fest, dass die Geruchsbelästigung aus einem bereits an die Baugrube angeschlossenem Kanal kommt.

Gegen 7.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Betonbecken der Kanalisationsanlage im Rahmen der Renaturierung des "Wattenscheider Baches" an der Berliner Straße Ecke Burgstraße alarmiert. Doch auch die Feuerwehr konnte den genauen Stoff nicht identifizieren.

Wasserbehörde der Stadt Bochum geht Ursache der Geruchsbelästigung nach

Im weiteren Verlauf haben die Einsatzkräfte die Baugrube gelüftet und konnten nachweisen, dass ein bereits an diese angeschlossener Kanal die Ursache ist. Die Einsatzstelle wurde an die untere Wasserbehörde der Stadt Bochum für die

weitere Ursachenforschung übergeben.

Die beiden betroffenen Bauarbeiter befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr an der Einsatzstelle. Daher wurden diese über die Polizei ermittelt

und eine ärztliche Abklärung empfohlen.

