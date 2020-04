Bochum: Geparkter Transporter durch Feuer teilweise zerstört

Bochum Ein Ford Transit ist Dienstagnacht durch ein Feuer teilweise zerstört worden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache ist unklar.

Ein zwölf Jahre alter Ford Transit aus Bochum ist in der Nacht zum Dienstag durch ein Feuer zumindest teilweise zerstört worden.

Wie die Polizei auf Anfrage am Dienstagmorgen mitteilte, wurde der Brand um 0.45 Uhr gemeldet. Der Transporter stand auf einem Parkplatz an der Markstraße in Höhe der Hausnummer 105 in Bochum-Querenburg.

Ursache für tödlichen Brand in Wattenscheid weiter ungeklärt

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Vor allem die Frontseite des Wagens war betroffen. Was das Feuer ausgelöst hat, kann die Polizei noch nicht sagen.

Weiterhin ungeklärt ist auch die Ursache für den Wohnungsbrand am Montagmittag in Wattenscheid-Leithe, dabei starb ein Bewohner. Die Polizei war bereits am Brandtag in der Wohnung, konnte aber keine Hinweise entdecken. Am Mittwoch wird ein Sachverständiger erneut den Brandort untersiuchen.