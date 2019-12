Bochum: Gemeinde startet mit dem Neubau des Kindergartens

Die Erwachsenen drängten sich bei Dauerregen unter den Schirmen dicht zusammen. Die Kinder aber aber sprangen genüsslich in die Pfützen und in den Matsch. Auf dem Gelände der evangelischen Kirchengemeinde Bochum-Harpen an der Straße Im Hole in Kornharpen war das Interesse am offiziellen Baustart der neuen Kita im Stadtteil groß.

Die Vorgeschichte ist lang: Auf dem Grundstück stand das alte Gemeindehaus, im Erdgeschoss befand sich die Kita. „Doch der Platz reichte längst nicht mehr aus“, berichtet Michael Both, Geschäftsführer der Kindergartengemeinschaft. So begannen 2009 die Überlegungen zu sanieren und anzubauen. Hinzu aber kam, dass das Gebäude sehr alt war. Danach sind immer wieder verschiedene Möglichkeiten einer Realisierung des An-, Um- und auch Neubaus der Immobilie diskutiert worden.

U3-Plätze im Angebot

Dann, so Pfarrer Michael Dettmann von der Vinzentiuskirche, gab es einen neuen Anlauf: Anfang 2017 erfolgte die endgültige Feststellung der Baugröße und des Bedarfs. „Weil U3-Plätze angeboten werden sollten, wurde nach Lösungen gesucht, das alte Gemeindehaus für eine Erweiterung mit U3-Angeboten zu nutzen. Gutachten und Alternativplanungen ergaben hierfür keine Möglichkeiten, und die Gemeindeleitung entschied sich für einen Neubau.“ Das Presbyterium legte dann 2018 fest, dass die Gemeinde als Investor auftritt, zeitgleich begannen die Entwurfsplanungen. Die gut 60 Kinder zogen um in die von der Awo nicht mehr genutzte Einrichtung an der Haydnstraße am Rosenberg. Das Altgebäude wurde abgerissen.

Bochum Missstände waren deutlich Fast 75 Jahre hatte das Altgebäude Im Hole 23 auf dem Buckel. Risse in den Wänden und den Decken, marode Heizungsrohre, Schimmel an den Wänden, nicht zu öffnende Fenster und marode und nicht funktionierende Heizungen zeigen die Missstände deutlich auf, wie das Kita-Team vor dem Umzug beschrieb. Seit Mai sind die Kinder und die Betreuerinnen nun an der Haydnstraße.

Es entsteht zwar kein neues Gemeindehaus in Kornharpen, doch die neue Kita wird ein Familienzentrum, das den Auftrag hat, den Bürgern im Wohnumfeld Angebote zu machen. „Das in Kombination mit der gegenüberliegenden Begegnungsstätte des Kornharpener Initiative Teams wird sicher gut angenommen“, versichert Michael Both.

Die Entscheidung, in Kornharpen neu zu bauen, war für die Kirchengemeinde nie strittig: Im Vergleich zu den anderen Bezirken wird in Kornharpen viel gebaut, junge Familien ziehen zu, was die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen weiter steigen lässt. „Der Bedarf ist längst nicht gedeckt“, so Both. Die neue Kita wird 75 Plätze anbieten können, davon 18 für Kinder unter drei Jahren.

Grundstücke für Einfamilienhäuser

Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei 2,245 Millionen Euro. Auf dem Gelände werden von der Gemeinde auch drei Grundstücke in Erbpacht vergeben, auf denen Einfamilienhäuser gebaut werden können. Die Erbpachteinnahmen dieser Grundstücke machen die Finanzierung des Familienzentrums erst möglich. Wie auch bei der evangelischen Kita Bethanien in Gerthe hat das Architekturbüro Christoph Harder aus Hagen die Planung übernommen. Das neue Gebäude wird fast 7000 Quadratmeter groß mit Spielfläche im Außenbereich.

Nicht mehr alle Kinder, die jetzt so fröhlich ihre Schüppchen in den Matsch rammten, werden an den alten Standort zurückkehren. Die Gemeinde rechnet im Sommer 2021 mit der Fertigstellung, und dann beginnt für einige von ihnen bereits die Schulzeit. Doch dass sie unter ihren gelben Helmen auf dem Bauplatz im Mittelpunkt standen, genossen alle und stimmten in die Lieder mit Pfarrer Dettmann und Kita-Leiterin Dagmar Noch mit ein.