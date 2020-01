In Wattenscheid wird traditionell am Betti-Hartmann-Platz der Ermordeten während der Nazi-Zeit gedacht. Die Aufnahme entstand 2016.

Bochum. Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee, werden im Rat die Namen der Bochumer NS-Opfer verlesen.

Bochum: Gedenken an die ermordeten jüdischen Mitbürger

In seiner Sitzung am Donnerstag, 30. Januar, ab 15 Uhr, gedenkt der Rat den Männern und Frauen jüdischen Glaubens aus Bochum und Wattenscheid, die von den Nazis in den Konzentrationslagern getötet wurden. In der Sitzung werden die Namen der 597 Opfer verlesen. Diese 597 Menschen stehen stellvertretend für unzählige weitere Opfer des NS-Unrechtsstaates.

Befreiung der Auschwitz-Überlebenden vor 75 Jahren

Anlass für dieses Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ist die Befreiung der Überlebenden von Auschwitz am 27. Januar vor 75 Jahren durch Soldaten der Roten Armee. Über eine Million Menschen, vor allem Jüdinnen und Juden, wurden dort von der nationalsozialistischen Tötungsmaschinerie umgebracht. Darunter auch Frauen und Männer aus Bochum und Wattenscheid.