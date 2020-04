Bochum: Fußgängerin bei Unfall durch die Luft geschleudert

Der Unfall ereignete sich an einer Kreuzung in Altenbochum-Havkenscheid: Die 47-jährige Bochumerin überquerte eine grüne Ampel die Straße als sie von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde.

Bochum Eine 47-Jährige geht bei Grün über die Ampel und wird vom abbiegenden Pkw eines 77-Jährigen erfasst. Die Bochumerin ist nun außer Lebensgefahr.

Eine 47-jährige Fußgängerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Altenbochum-Havkenscheid schwer verletzt worden. Die Bochumerin wollte bei grüner Ampel eine Kreuzung überqueren, als sie das Auto eines 77-Jährigen erfasst und durch die Luft schleudert.

Laut Polizei Bochum war der 77-jährige Autofahrer am Montag gegen 11 Uhr mit seinem Auto auf der Havkenscheider Straße in Richtung Bochum-Laer unterwegs. Im Kreuzungsbereich bog er nach links auf den Werner Hellweg ein, wo die 47-jährige Fußgängerin die Fahrbahn an einer grünen Ampel überquerte.

„Durch den Zusammenstoß wurde die Frau mehrere Meter durch die Luft geschleudert

und blieb anschließend schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen“, teilt die Polizei Bochum mit. Die Frau sei mit einem Rettung- und Notarztwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestünde nicht.





Das Verkehrskommissariat soll nun Ermittlungen gegen den beschuldigten Autofahrer aufnehmen.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.