Die „Movie Trip Show“ mit (v.l.) Oliver Bartkowski, Daniela Rothenburg und Sven Bergmann kommt ins Autokino am Kemnader See.

Autokino Bochum: Filmmelodien erklingen im Autokino am Kemnader See

Bochum/Witten. Die „Movie Trip Show“ gastiert erstmals im Autokino. Mit dabei sind Stars wie Jay Oh und Jo Hartmann. Und Mickie Krause feiert zünftig Vatertag.

Neues aus dem Autokino, das die WAZ am Kemnader See präsentiert: Die beliebte „Movie Trip Show“ wird am Pfingstsamstag, 30. Mai, auf der Festivalwiese neben dem Freizeitbad Heveney gastieren.

„Wir freuen uns wahnsinnig, endlich wieder live spielen zu dürfen“, sagt der Komponist Oliver Bartkowski, der die Reihe gemeinsam mit Sven Bergmann sowie mit namhaften Gaststars seit sieben Jahren erfolgreich auf die Bühne bringt. Ihre Auftritte etwa im Schauspielhaus, im Musikforum und im Kunstmuseum sind regelmäßig ausverkauft.

Die Besucher des Autokinos können sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen. Im Mittelpunkt stehen legendäre Hits der Filmmusik, die eine Live-Band auf die Bühne bringt. All dies wird mit Kameras und mit Animationen aufwendig auf die Großleinwand übertragen.

Bekannte Filmmelodien werden neu arrangiert

Bergmann und Bartkowski haben Melodien aus bekannten Filmen von „Mission Impossible“ über „Fluch der Karibik“ bis Winnetou neu arrangiert. Live auf der Bühne vorgetragen werden sie u.a. von dem Sänger Jay Oh (Das Supertalent), Regi Jannings (Ex-Papa beim Starlight Express), Rocker Jo Hartmann und dem Schauspieler Günter Alt. Mit dabei ist auch die Sängerin Daniela Rothenburg, die bereits mit Bobby McFerrin auf der Bühne stand. Die Show beginnt um 21.30 Uhr, im Vorprogramm spielt ab 19.45 Uhr die Bochumer Beatles-Cover-Band „Ruhrgebeatles on Guitar“ (Eintritt: 24,95 Euro).

Auch in den kommenden Tagen ist im Autokino eine Menge los: So wird am Samstag, 16. Mai, der Film „Nightlife“ mit Elias M‘Barek gezeigt. Die Abenteuer-Komödie „Jumanji – The Next Level“ folgt am Sonntag, 17. Mai. Auf vielfachen Wunsch wird am Montag, 18. Mai, noch einmal die enorm erfolgreiche Komödie „Das perfekte Geheimnis“ mit Wotan Wilke Möhring und Karoline Herfurth gezeigt (Eintritt: jeweils 9,95 Euro).

Ballermann-Legende Mickie Krause kommt zum Vatertag

Comedy-Größen wie Thorsten Sträter, Ingo Appelt, Hennes Bender und Ausbilder Schmidt sorgen bereits am Freitag, 15. Mai, unter dem Titel „Lachen am Lenkrad“ für die erste Live-Comedy-Show im Autokino (Eintritt: 59 Euro).

Auch zum Vatertag am Donnerstag, 21. Mai, geht es im Autokino hoch her: Dann ist Ballermann-Legende Mickie Krause am Kemnader See zu Gast – mit Spiel, Spaß und viel Gesang. Wer im Anschluss nicht mehr mit dem eigenen Auto nach Hause fahren möchte, kann es auf der Wiese bis um 18 Uhr am Folgetag stehen lassen. Taxis stehen bereit (Eintritt: 19.95 Euro).

Karten und Infos: autokino-ruhr.info