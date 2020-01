Bochum. In Bochum lädt das Figurentheater Daisy Blau zu zwei Vorstellungen ein. Erzählt wird die Geschichte einer Prinzessin, die eine Kröte war.

Bochum: Figurentheater für Kinder im Theater der Gezeiten

Zweimal Figurentheater für Kinder ab 4 Jahren hat das Theater der Gezeiten in Bochum im Angebot. Am Sonntag, 12. Januar, um 16 Uhr, und Montag, 13. Januar, um 18 Uhr ist jeweils die Aufführung „Prinzessin Kröte“ zu sehen, vorgestellt vom Figurentheater Daisy Blau.

„Wer auch immer diesen Pfeil findet, soll Dich zum Gemahl nehmen!“, sprach der Zar zu seinem Sohn. Ivan Zarewitsch schoss den Pfeil ab und ritt auf seinem roten Pferd in die weite Welt hinaus. – Was aber, wenn es eine Kröte ist, die den Pfeil findet, eine hässliche, unsympathische Kröte? Sie lässt sich nicht abschütteln, klebt an Ivan Zarewitsch fest.

Beide leben in einem prächtigen Schloss

Doch eines Tages gewinnt Wassilisa Krötenhaut ihre menschliche Gestalt zurück und die Beiden leben in einem prächtigen Schloss. Glücklich und zufrieden – wäre da nicht Ivans Angst, dass Wassilisa abermals in ihre Krötenhaut schlüpft und für immer verschwindet.

In ihrem Stück erzählt Figurenspielerin Desiree Baier von einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem ängstlichen Sohn und einer mutigen Kröte. Und davon, wie so mancher, den man erst nicht leiden kann, einem dann doch ans Herz wächst.

Theater der Gezeiten, Schmechtingstraße 40, Eintritt nach Belieben.

