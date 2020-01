Diesen total verängstigten Waldkauz befreiten Feuerwehrleute in der Silvesternacht aus einem Dachboden in Langendreer.

Bochum. Vor Böllern und Raketen war in Bochum ein Waldkauz auf einen Dachboden geflüchtet. Das völlig verängstigte Tier fand alleine keinen Ausweg mehr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Feuerwehr rettet völlig verängstigen Waldkauz

Eigentlich aus Sicht der Feuerwehr Bochum ein ganz normaler Jahreswechsel. Falls 33 Brandeinsätze und 72 Einsätze des Rettungsdienstes schon als normal zu bezeichnen sind. Wenn da nicht der kleine Waldkauz gewesen wäre. Auf einem Dachboden in der Maiwegstraße in Langendreer geschah Ungewöhnliches:

Tierischer Einsatz mit Happy-End

Bewohner des Hauses in Langendreer alarmierten in der Silvesternacht die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute staunten nicht schlecht. Denn auf dem Dachboden des Hauses fanden sie einen völlig verängstigten Waldkauz vor. Das Tier war vor dem Lärm der Böller und Raketen auf den Dachboden geflüchtet, dort offenbar über ein geöffnetes Fenster hineingeflogen. Die Einsatzkräfte fingen das hilflose Tier, das allein nicht mehr den Weg zurück in die Freiheit fand, ein und entließen es in die Freiheit: Tierischer Einsatz mit Happy-End also.

Insgesamt 155 Feuerwehrleute im Einsatz

Direkt nach dem Jahreswechsel waren es vor allem Verletzungen durch Raketen und Knaller, die zu Einsätzen führten. Bei den Brandeinsätzen handelte es sich in den meisten Fällen um brennende Mülltonnen bzw. Müllcontainer oder brennenden Unrat auf der Straße. Auch mehrere schwere Verletzungen durch Feuerwerkskörper wurden der Leitstelle gemeldet. Dabei handelte es sich um Gesichts- und Handverletzungen durch Raketen bzw. Böller.

Zu brennenden Müllcontainern musste die Feuerwehr an verschiedenen Stellen in der Stadt ausrücken. Foto: Feuerwehr / Stadt Bochum

Ein Rettungswagen wurde um kurz nach 4 Uhr auf der A 43 in einen Verkehrsunfall verwickelt, durch den beide Besatzungsmitglieder leicht verletzt wurden. Sie kamen zu Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallgegner flüchtete von der Unfallstelle. Zudem wurden leider auch in diesem Jahr vereinzelt Rettungswagen mit Böllern beworfen. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Nord, Höntrop, Eppendorf, Linden, Querenburg, Günnigfeld und Heide der Freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt waren 155 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Silvesternacht im Einsatz.

Einsatzbilanz der Polizei

Die Insgesamt 137 Einsätze mit Silvesterbezug hat die Polizei für Bochum, Herne und Witten über den Jahreswechsel erfolgreich bewältigt. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen 28 Körperverletzungsdelikten, vier Taschendiebstählen und zwei Rauben. In vier Fällen kam es zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Insgesamt fünf Personen wurden über die Nacht vorübergehend dem Polizeigewahrsam zugeführt. In sieben Fällen erwischte die Polizei Autofahrer, die alkoholisiert am Steuer saßen; einer hatte überdies Drogen konsumiert. Es wurden Blutproben angeordnet.