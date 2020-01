Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Brand in einer Kfz-Werkstatt in Bochum ausgerückt.

Bochum. Eine Kfz-Werkstatt in Bochum-Werne ist am Mittwochabend in Brand geraten. Die Feuerwehr hat das Feuer unter Kontrolle. Die Ursache ist unklar.

Bochum: Feuerwehr muss zu Brand in Kfz-Werkstatt ausrücken

Die Bochumer Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Brand am Werner Hellweg ausgerückt. Dort war eine Kfz-Werkstatt in Brand geraten. Wie die Rettungskräfte berichten, brannte bei ihrem Eintreffen ein Anbau schon in voller Ausdehnung, auch einige Autos standen in Flammen.

Die Feuerwehr hat das Feuer inzwischen unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern aber noch an. Durch ihre Löscharbeiten konnte sie außerdem verhindern, dass die Flammen auf die angrenzende Halle übergriffen.

Brand in Bochumer Kfz-Werkstatt: Niemand verletzt

Personen hätten sich beim Ausbruch des Feuers nicht mehr in dem Gebäude gefunden, auch sonst sei niemand zu Schaden gekommen, heißt es weiter.

Wie es zu dem Brand kommen konnte ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (red)