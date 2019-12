Bochum. Glück im Unglück hatte der Eigentümer eines Hauses in Bochum. Die Feuerwehr konnte den Kaminbrand auf dem Dach schnell löschen.

Bochum: Feuerwehr löscht einen Kaminbrand in Linden

Zu einem Kaminbrand ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag zur Straße „Am Kirschbaum“ in Linden ausgerückt. Erste Befürchtungen, es könnte gar der Dachstuhl des Gebäudes brennen, bewahrheiteten sich nicht. „Wir mussten aber die Kaminverkleidung entfernen und am Kaminkopf das Feuer löschen“, so ein Feuerwehrsprecher. Personen kamen nicht zu Schaden. Die bislang noch ungeklärte Ursache des Feuers werden jetzt die Brandexperten der Kriminalpolizei ermitteln.

Insgesamt 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. „Als wir zum Brandort kamen, sah es erst so aus, als ob das Dach brennen würde“ , so der Feuerwehrsprecher. Vorsorglich bekämpfte daher eine Löscheinheit nicht nur das Feuer über eine Drehleiter. Ein zweiter Atemschutztrupp drang außerdem in den Dachstuhl vor. Dieser Trupp kontrollierte mit einer Wärmebildkamera den Kaminzug in den Geschossen. Im Spitzboden und auch im ersten Obergeschoss mussten eine Wand und die Decke geöffnet werden, um eine weitere Ausbreitung des Feuers auszuschließen.„Dort musste aber kein Wasser eingesetzt werden, so dass sich der Wasserschaden in Grenzen hält“, sagt der Sprecher der Feuerwehr.