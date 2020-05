Bochum: Feuerwehr löscht Dachstuhl und Photovoltaik-Anlage

Meterhoch schossen in Bochum die Flammen aus dem Dach in den Himmel. Einsatzort war die Alarichstraße.

Bochum Die Feuerwehr hat einen Dachstuhlbrand in Bochum gelöscht. Auch ein Photovoltaik-Anlage brannte. Die Bewohner brachten sich in Sicherheit.

Die Flammen schossen meterhoch aus dem Dach in den Himmel. Die Feuerwehr hat am Mittwochnachmittag einen Dachstuhlbrand in Altenbochum gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Um 14.36 Uhr wurden zu einem zweigeschossigen Wohnhaus an der Alarichstraße in Altenbochum gerufen. Dichter Brandrauch quoll aus der Dachfläche. Dort war eine auch eine Photovoltaikanlage installiert, die ebenfalls vollständig brannte.

"Teile der Dachkonstruktion waren bereits brennend auf eine Terrasse gefallen und der Brand drohte sich dort in das Erdgeschoss auszubreiten", berichtet Feuerwehrchef Simon Heußen. Die Bewohner hatten sich selbst in Sicherheit gebracht.

Ausbreiten der Flammen auf die Wohnungen wurde verhindert

Sie konnte verhindern, dass sich der Brand auf die Wohnungen des Hauses ausbreitete. Nach rund einer Stunde war der Brand unter Kontrolle.

Zurzeit laufen sehr aufwendige Nachlöscharbeiten. Über die Drehleitern müssen sämtliche Dachpfannen sowie die Isolierung des Daches entfernt werden, um alle Brandnester lokalisieren und ablöschen zu können. Das kann mehrere Stunden dauern.

Die Polizei klärt jetzt die Brandursache.