Bochum: Feuer zerstört in der Nacht abgestelltes Auto

Bochum. Ein Auto ist in der Nacht zum Mittwoch in Wattenscheid-Günnigfeld komplett ausgebrannt. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus.

Zu einem Brand im Bereich Günnigfelder Straße/Mittelstraße in Günnigfeld wurden Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Mittwoch, 22. Januar, gerufen. Gegen 0.10 Uhr gingen die ersten Anrufe ein. Dort stand ein im Hinterhof abgestellter schwarzer VW Golf in Flammen.

Überwachungskamera wird ausgewertet

Die zuerst eintreffenden Polizeibeamten begannen sofort mit den Löscharbeiten und konnten ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Gebäude verhindern. Die Feuerwehr löschte die Flammen dann endgültig.

Die ermittelnden Kriminalbeamten aus dem Bochumer Brandkommissariat (KK 11), die zurzeit die Bilder einer Überwachungskamera auswerten, gehen von einer Brandstiftung aus. Bereits am 1. Januar 2020 kam es an dieser Örtlichkeit zu einer Brandstiftung gegeben. Am Neujahrstag wurden dieser schwarze Golf sowie ein Motorroller und ein Vordach gegen 16 Uhr durch ein Feuer erheblich beschädigt. Der VW war nach dem ersten Brand nicht mehr fahrfähig.

Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen

Das KK 11, das einen Zusammenhang zwischen den beiden Brandstiftungen nicht ausschließen kann, bittet unter den Rufnummern 0234/ 909-41 05 sowie 0234/ 909-44 41 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise von Zeugen.