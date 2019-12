Bochum. 2021 feiert die die Evangelische Hochschule in Bochum ihren 50. Geburtstag. Zum Jubiläum werden jetzt ehemalige Studierende gesucht.

Bochum: Evangelische Hochschule sucht ehemalige Studierende

Zu ihrem 50-jährigen Bestehens im Jahr 2021 sucht die Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe (EvH RWL) in Bochum ehemalige Studierende. Die Professorinnen Diana Franke-Meyer und Carola Kuhlmann würden diese gern nach ihren Studien- und Berufserfahrungen befragen –gemeinsam mit heutigen Studierenden.

Bochums Evangelische Hochschule interessiert sich für Berufserfahrung der Absolventen

Wer in den vergangenen 50 Jahren an der EvH studiert hat und Erfahrungen teilen möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse gespraeche_50_jahre_evh@evh-bochum.de melden. Wünschenswert wäre es laut Hochschule, zu erfahren, in welchen Berufsfeldern die Absolventen Erfahrungen haben. So können sich Studierende einklinken, die sich für diese Praxis interessieren. Auch ehemalige Lehrende oder Lehrbeauftragte sind eingeladen, sich zu melden.

Zum Hintergrund: 1971 wurde aus der Höheren Wohlfahrtsschule der Westfälischen Frauenhilfe und der Jugendleiterinnenausbildung der Kaiserswerther Diakonie die Evangelische Fachhochschule in Trägerschaft der Landeskirchen Rheinland-Westfalen-Lippe.