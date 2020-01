Bochum: Eltern kämpfen um die Leiterin der Schülerbetreuung

Viele Eltern, deren Kinder die Neulingschule in Bochum-Weitmar besuchen, sind sauer. Sie sehen ihren Nachwuchs im Offenen Ganztag (OGS) am Nachmittag nicht mehr optimal betreut. Seit zum 1. August, also mit Beginn des Schuljahres 2019/2020, der Leiterin der OGS „dieser Posten einfach entrissen“ worden sei. So schreibt es Janine Kamerau in einem Offenen Brief an Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD – stellvertretend „für bestimmt 25 weitere Eltern“, wie sie sagt.

Ärger um Betreuung im Offenen Ganztag an der Neulingschule in Bochum-Weitmar

Janine Kamerau und die anderen besorgten Mamas und Papas in Weitmar kritisieren darin, dass das „bis dato sehr gut funktionierende System“ in der Nachmittagsbetreuung zunichte gemacht worden sei. Sieben Jahre habe die Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte, die OGS geleitet, sagt Kamerau. Alles habe wunderbar funktioniert. Nun beschreibt Kamerau die Situation in der Betreuung als „chaotisch“.

Neue Leiterin ist nicht die ganze Woche über da

Die frühere Leiterin gehöre nach wie vor zum OGS-Team, nur nicht mehr in leitender Funktion. Diese habe anfangs eine Frau übernommen, die kurz darauf wieder gekündigt habe. „Seit Mitte November bekleidet nun eine Frau den Posten, die von der OGS der Sonnenschule an die Neulingschule gekommen ist“, sagt Janine Kamerau. „Allerdings nur für 15 Stunden pro Woche. Die übrige Zeit ist sie als Betriebsratsvorsitzende der Awo tätig.“ Ihr Stellvertreter sei ein junger Mann, der gerade sein Studium beendet habe und über keinerlei Erfahrung verfüge.

Eltern kritisieren: „Qualität gegen Qualifikation getauscht“

Aus Sicht von Janine Kamerau und ihren Mitstreitern ist hier „Qualität gegen Qualifikation ausgetauscht worden“. Sie fordern ihre „alte“ OGS-Leiterin zurück, damit Ruhe einkehre und man dort weitermachen könne, „wo wir im Sommer des vergangenen Jahres aufgehört haben: Einer sehr gut funktionierenden Offenen Ganztagsschule.“

Vertrag legt verbindliche Qualitätsstandards fest

Der Hintergrund für diesen Schritt von Stadtverwaltung und Arbeiterwohlfahrt (Awo) als Träger ist Janine Kamerau und den anderen Eltern wohl bekannt, nachvollziehen können sie ihn indes nicht. Die Stadtverwaltung hat Kooperationsverträge mit den OGS-Trägern abgeschlossen. Darin werden verbindliche Qualitätsstandards für das Personal im Offenen Ganztag festgelegt – „auf einen Runderlass des Schul- und Bildungsministeriums hin“, sagt Stadtsprecher Thomas Sprenger.

Bochum Kritik: Keine Info Die Eltern um Janine Kamerau kritisieren auch die schlechte Informationspolitik von Stadt und Awo. „Es wäre wünschenswert gewesen, wenn sich eine der verantwortlichen Personen bei nunmehr zwei Elternabenden der OGS der Natorpschule zu diesem Thema den Eltern zur Verfügung gestellt hätte, um diesen einmal Rede und Antwort zu stehen“, heißt es in dem Schreiben an den OB. Auch der OB habe sich nicht gemeldet, sagt Kamerau. Aus dem Rathaus heißt es, dieses offizielle Statement der Stadt sei zugleich als Antwort des OB zu verstehen.

Und so gut die bisherige Leiterin der Nachmittagsbetreuung an der Neulingschule ihren Job auch gemacht haben mag – die entsprechende Qualifikation dafür konnte sie offenbar nicht nachweisen. „Von daher hat die Awo regelkonform gehandelt“, stellt Thomas Sprenger für die Stadtverwaltung klar. Dies habe er sich auch vom Schulverwaltungsamt noch einmal bestätigen lassen. „An diesen Kooperationsvertrag halten sich alle. Da kann auch die Stadt nichts machen. So bedauerlich das für die betroffene Person auch ist.“

Awo spricht von einer „erfahrenen Kollegin“

„Leider nichts zu machen“, heißt es auch von Awo-Seite. „Uns sind die Hände gebunden“, sagt Sprecher Christopher Becker. Er bestätigt, dass die neue Leiterin Fehlzeiten wegen ihrer Tätigkeit im Betriebsrat hat. Gleichwohl bezeichnet er sie als „erfahrene Kollegin“ und stellt klar, dass die Betreuung der Kinder in der Nachmittagsbetreuung der Neulingschule gewährleistet ist.