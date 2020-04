Bochum: Einige Wochenmärkte werden vor Ostern verschoben

Eine Gemüsestand auf dem Wochenmarkt am neuen Standort auf dem Dr.-Ruer-Platz.

Bochum Vor Ostern ändern sich die Zeiten für einige Wochenmärkte. Ein Wochenmarkt fällt ganz aus. Andere werden vorverlegt.

Am Gründonnerstag, 9. April, fällt der Wochenmarkt am Bismarckplatz in Wattenscheid ersatzlos aus.

Das teilte Bochum-Marketing mit, die seit 1. April für die Organisation aller 21 Wochenmärkte zuständig sind. In Weitmar-Mitte an der Matthäusstraße wird er am Donnerstag hingegen stattfinden.

Freitagsmärkte werden zu Donnerstagsmärkten

An Karfreitag, 10. April, wird auf den Wochenmärkten kein Betrieb herrschen. Der Wocheneinkauf muss aber nur verschoben werden: Alle Märkte, die normalerweise am Freitag öffnen würden, werden auf den 9. April vorverlegt (Dr.-Ruer-Platz, Altenbochum – Friemannplatz, Wattenscheid – Alter Markt, Weitmar-Mark – Pfarrer-Halbe-Platz, Langendreer – Marktplatz an der Hauptstraße).