Bochum: Ehemalige Zirkusschüler starten Profi-Karriere

Wer Kinder nach ihrem Traumberuf fragt, landet schnell bei Artisten. Im Zirkus oder im Varieté aufzutreten, allabendlich im Scheinwerferlicht zu stehen, das Publikum zu erstaunen oder zu erheitern, das verheißt für viele junge Menschen Glück pur. Adrian Schulte-Zweckel und Jannis Nau wissen längst, dass die bunte Glitzerwelt auch Entbehrung, harte Arbeit und hohe Disziplin einfordert. Geschafft haben sie es gleichwohl: als bislang einzige Nachwuchskünstler in der 25-jährigen Geschichte des Bochumer Schulzirkus Ratz Fatz.

Der Beginn einer Show-Karriere: Adrian (li.) und Jannis als Schüler im Zirkus Ratz Fatz. Foto: Variete et cetera

„One Line“: So nennen sich Jannis (24) und Adrian (23), wenn sie – wie derzeit im Varieté et cetera – als Diabolo-Duo auf der Bühne stehen. Den weiten Weg dorthin ebneten sie bereits als Grundschüler. Zwar besuchten sie als Wittener die Dorfschule in Heven. Adrians Patentante Valerie jedoch ist die Tochter von Jochen Kaymer: dem ehemaligen Lehrer der Bochumer Goethe-Schule, der das Zirkustheater an dem Gymnasium gegründet und bis zu seinem Abschied in diesem Sommer ein Vierteljahrhundert lang geleitet hat.

Theater-Chefin schwärmt: Die Jungs sind Rampensäue

So kommt es, dass Adrian frühzeitig Teil von Ratz Fatz wird – und alsbald auch seinen Schulkameraden Jannis mitbringt. Gemeinsam versuchen sich die Jungs am Diabolo. Bald können sie virtuos und trickreich zugleich mit den rotierenden Doppelkegeln umgehen. Die Seilschaft erntet bei den Auftritten stets brausenden Applaus. Die Jungs haben den Dreh raus! Dabei sei nicht nur das artistische Talent frühzeitig erkennbar gewesen, erinnert sich et-cetera-Chefin Silvia Cabello, die den Schulzirkus seit 20 Jahren als Partnerin und Trainerin unterstützt. „Jannis und Adrian überzeugten schon als Kinder auch als tolle Typen. Das waren von Anfang an Rampensäue. Auch das muss man in diesem Geschäft mitbringen.“

Aus „süß“ wird „cool“, als das Duo auf die Hardenstein-Gesamtschule in Witten wechselt, Ratz Fatz aber treu bleibt. Die Proben in der Schulturnhalle und die Shows laufen weiter. „Dabei war Diabolo immer als Hobby gedacht“, sagen beide im WAZ-Gespräch. Erst spät, im Zuge des Abiturs 2015, reift der Entschluss, aus der Passion eine Profession zu machen.

Ausbildung an der Artistenschule in Berlin

„Wir haben uns gedacht: Versuchen wir es einfach mal“, erzählen Jannis und Adrian. Sie bewerben sich an der Staatlichen Artistenschule in Berlin, die einzige ihrer Art in Deutschland. Dort werden pro Jahrgang nur zehn Kandidaten aufgenommen. Die Diabolo-Künstler zählen 2016 dazu. „Wir konnten unser Glück kaum fassen“, sagen sie.

Perfektioniert haben Adrian und Jannis ihre Kunst am Diabolo. Seit November treten sie im Varieté et cetera auf. Foto: Variete et cetera

In diesem Sommer haben sie ihre dreijährige Ausbildung beendet – „mit der Traumnote 1+ und großartigen Gastspielen zum Beispiel im Friedrichstadtpalast und beim Internationalen Zirkusfestival auf Kuba“, wie Silvia Cabello betont. In ihrer Zwei-Zimmer-Bleibe in Berlin, im Wedding, wollen sie wohnen bleiben. Ihr erstes großes Engagement indes führt die staatlich geprüften Artisten (so lautet der offizielle Abschluss) zurück in die Heimat. Im et-cetera-Theater zählen sie seit November zum Ensemble der aktuellen Staffel „Winter Beats“ von und mit Regisseur und Entertainer Sammy Tavalis. Die Besucher feiern ihre sechseinhalbminütige Diabolo-Show voller Können, Rasanz und Dynamik.

Diabolo-Duos sind weltweit selten

Das Heimspiel in Riemke soll wenn nicht den Beginn, so doch die Fortsetzung der Karriere der einstigen Ratz-Fatz-Schüler markieren. Für 2020 haben schon mehrere Varietés angeklopft. Die Konkurrenz ist groß. „Doch die meisten Diabolo-Künstler sind solo unterwegs. Als Duo haben wir ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Adrian.

Info „Winter Beats“ laufen bis März 2020 Die „Winter Beats“ im Varieté et cetera mit dem Diabolo-Duo „One Line“ laufen noch bis zum 1. März 2020. Infos und Karten auf www.variete-et-cetera.de . Mit der Winterstaffel feiert das Varieté sein 20-jähriges Bestehen in Bochum. Im Dezember 1999 hatte die erste Show „Draculas Vampirieté“ auf dem Bogestra-Gelände an der Herner Straße 299 Premiere.

Und wenn’s mit „One Line“ nicht klappen sollte? Familiärer Nachwuchs ist in Sicht. Adrians kleiner Bruder Len (14) gilt als neue Hoffnung des Schulzirkus Ratz Fatz. Er tritt als Jongleur auf. Was sein Traumberuf ist? Siehe oben.