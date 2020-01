Bochum. Erneut versuchen falsche Polizisten, in Bochum vor allem ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Sie tischen am Telefon krude Geschichten auf.

Bochum: Echte Polizei warnt vor falscher Polizei

Die Masche ist alt, doch sie funktioniert immer wieder: Am Telefon geben sich Betrüger als Polizisten aus und bringen vornehmlich ältere Menschen auf diese Weise um ihr Erspartes. Aktuell kommt es in Bochum, Herne und Witten wieder vermehrt zu solchen Anrufen.

Das meldete die Polizei am Freitag.

Meist wird den potenziellen Opfern eine krude Geschichte aufgetischt, etwa diese: In der Nähe seien Einbrecher festgenommen worden, sie trugen eine Liste bei sich, auf der unter anderem der Name des Angerufenen stand; jetzt müsse das Geld schnell von der Polizei in Sicherheit gebracht werden. Alle aktuelle Fälle hatten aus Tätersicht keinen Erfolg.

Polizei gibt Tipps zum richtigen Verhalten

Die echte Polizei fragt grundsätzlich nicht nach Vermögensverhältnissen und nimmt auch kein Geld in Verwahrung.

So sollten Betroffene vorgehen: Hörer auflegen, sobald nach Geld und Vermögenswerten gefragt wird; keine persönlichen Auskünfte erteilen; niemals Wertsachen an unbekannte Personen aushändigen; selbst die „110“ wählen und den Vorfall melden.

Trickdiebstahl an der Haustür

Vor einigen Tagen hatte auch ein Dieb an einer Haustür in Bochum geklingelt und vorgegaukelt, für einen Zirkus zu sammeln. Der Hausherr gab ihm zehn Euro gab, stellte aber später fest, dass sein Portemonnaie weg war.