Bochum: Drei Autos fahren auf A40-Zufahrt ineinander

Bochum. Drei Autos sind in einer A40-Anschlussstelle in Bochum ineinandergefahren. Ein Bochumer (34) wurde dabei leicht verletzt.

Bei einem Auffahrunfall an der A40 in Bochum ist am Montagnachmittag ein 34-jähriger Toyota-Fahrer aus Bochum leicht verletzt worden.

Nach Auskunft der Autobahnpolizei war um kurz nach 15 Uhr in der Anschlussstelle Bochum-Hamme in Fahrtrichtung Essen ein 55-jähriger Opel-Fahrer aus Bochum aus ungeklärten Gründen auf seinen Vordermann aufgefahren, so dass dieser wiederum ebenfalls gegen seinen Vordermann krachte. Beteiligt war als dritter Fahrer auch ein 54-jähriger Daimler-Fahrer aus Köln.

Feuerwehr Bochum brachte den Verletzten ins Krankenhaus

Die Feuerwehr Bochum brachte den Verletzten mit einem Rettungswagen in einer Krankenhaus in Herne.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt rund 7000 Euro. Gegen 16.10 Uhr war der Einsatz beendet, so dass der Verkehr wieder normal fließen konnte.