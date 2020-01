Mit einem Stein warfen Diebe in der Nacht zum Dienstag die Scheibe eines Lottogeschäftes in Bochum-Wattenscheid ein. Als Beute nahmen sie unter anderem Zigaretten mit.

Bochum: Diebe werfen Kioskscheibe ein und stehlen Zigaretten

Diebe werfen mit einem Stein die Schaufensterscheibe ein

Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Dienstag, 14. Januar. Wie die Polizei berichtet, warfen zwei bislang unbekannte Täter gegen 2 Uhr mit einem Stein die Scheibe eines Kiosk an der Ruhrstraße 155 ein, um in den Laden zu kommen. Aus dem Lottogeschäft nahmen sie anschließend unter anderem Zigaretten mit. Die Täter flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Zeppelindamm.

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Das zuständige Wattenscheider Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter 0234/ 909 8405 (außerhalb der Bürozeiten unter -4441) zu melden.