In die Lutherkirche in Bochum-Dahlhausen sind Unbekannte eingebrochen und haben Geld aus dem Opferstock gestohlen.

Polizei Bochum: Diebe plündern in zwei Kirchen die Opferstöcke

Bochum. Miese Bescherung: Gleich in zwei Bochumer Kirchen sind unbekannte Täter an Weihnachten eingebrochen und haben Spendengelder gestohlen.

Von zwei Einbrüchen in unterschiedliche Kirchen berichtet die Polizei in Bochum. In beiden Fällen hatten es die Täter auf die Kollekte von Weihnachten abgesehen.

Die Unbekannten drangen in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember gewaltsam in die Kirchen ein und entwendeten Spendengelder in unbekannter Höhe aus den vorhandenen Opferstöcken.

Diebe hebeln Kirchentüren in Bochum auf und stehlen Spendengelder

In beiden Fällen wurden die Eingangstüren gewaltsam aufgehebelt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist bislang nicht bekannt.

Betroffen ist zum einen die Kirche auf dem Sevinghauser Weg 101 in Wattenscheid, die zum polnischen Orden gehört. Laut Polizei erfolgte der Einbruch im Zeitraum von 10.45 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag (Mittwoch) bis 07.45 Uhr am Donnerstag. Die 9 Uhr-Messe musste abgesagt werden.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Bei der zweiten betroffenen Kirche handelt es sich um die Lutherkirche auf der Dr.-C.-Otto-Str. 110 in Bochum-Dahlhausen. Hier drangen die Täter im Zeitraum von 0.30 Uhr am Mittwoch bis 8.30 Uhr am Donnerstag ein.

Die Ermittlungen zu den Einbrüchen führt das Kriminalkommissariat 34 in Bochum. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der beiden Einbrüche machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Bürodienstzeit: KK 34 unter 0234/ 909-8410 bzw. außerhalb der Bürodienstzeit: Kriminalwache unter 0234/909-4441).