Bochum: „Die unendliche Geschichte" kommt ins Schauspielhaus

Bochum. Legendäres Fantasymärchen soll im Herbst gezeigt werden. Bei einem Malwettbewerb können Kinder kreativ werden und die Kostüme selbst entwerfen.

Auch trotz der Zwangspause durch die Corona-Pandemie laufen am Schauspielhaus Bochum die Planungen für die kommende Spielzeit. So soll im Herbst als neues Familienstück ein echter Klassiker der Kinderbuchliteratur auf die Bühne kommen: „Die unendliche Geschichte".

Das Fantasymärchen von Michael Ende erschien 1979 und faszinierte Millionen Leser. Mitte der 1980er Jahre brachte Regisseur Wolfgang Petersen den Bestseller aufwendig ins Kino. Bis heute hat die wundervolle Geschichte der passionierten Leseratte Bastian, der mittels eines magischen Buches in das Zauberreich Phantasien gezogen wird, nichts von seiner Faszination verloren.

Fulminante Abenteuerreise mit Atreju und der Kindlichen Kaiserin

So dürfen sich die Besucher des Schauspielhauses nach dem „Roboterjungen" in diesem Herbst auf eine fulminante Abenteuerreise freuen. Auf die Bühne gebracht wird der Roman um Atreju und die Kindliche Kaiserin von der niederländischen Regisseurin Liesbeth Colthof. Als Premiere ist der 26. November geplant.

Eine Besonderheit der Inszenierung: Die Kostüme sollen ausschließlich von Kindern entworfen werden. Daher startet das Schauspielhaus jetzt einen großen Malwettbewerb, an dem sich jeder zwischen 6 und 14 Jahren beteiligen kann.

Bilder können bis 15. Juni am Schauspielhaus abgegeben werden

Die Kinder sollen ihren Ideen freien Lauf lassen und mit Buntstiften und Papier die Figuren aus der „Unendlichen Geschichte" selber malen. Wie könnte der Glücksdrache Fuchur aussehen? Welches majestätische Kostüm trägt die Kindliche Kaiserin? „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir freuen uns über jeden Entwurf", sagt Cathrin Rose, Leiterin des Jungen Schauspielhauses.

Damit auch Kinder, die das Buch noch nicht kennen, an den Wettbewerb teilnehmen können, sind die wichtigsten Romanfiguren auf der Internetseite des Schauspielhauses beschrieben. Die schönsten Beiträge werden dann von Kostümbildner Carly Everaert für die Aufführung umgesetzt, die jungen Künstler sollen auch bei den Proben dabei sein. In einer Ausstellung werden ihre Entwürfe zudem im Foyer des Schauspielhauses gezeigt.

Die Beiträge können bis 15. Juni an der Pforte des Schauspielhauses abgegeben werden. Oder per Post an: Schauspielhaus Bochum, Cathrin Rose, Königsallee 15, 44789 Bochum.