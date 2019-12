Bochum. Theater, Klassik, Comedy: Mit einem bunten Strauß an Veranstaltungen geht es ins neue Jahr. Gespannt sein darf man auf „Iwanow“im Schauspielhaus.

Bochum: Die Kulturszene hat im Januar eine Menge zu bieten

Neues Jahr, neuer Kulturkalender: Mit einem bunten Strauß an Konzerten, Theateraufführungen und Comedy-Krachern startet die Bochumer Kulturszene munter ins Jahr 2020. Hier einige Highlights.

Theater

Obwohl das Schauspielhaus Bochum vom Wasserschaden Mitte Dezember schwer getroffen wurde, stehen im Januar gleich drei Premieren auf dem Spielplan. Unter dem Titel „After Work“ richtet Dramaturg Tobias Staab ein Stück aus eigener Feder in den Kammerspielen ein, das in ruhigen, intensiven Bildern Geschichten aus der Arbeitswelt erzählt. Dies mit Tanz, Schauspiel, Musik und Text. An der Aufführung beteiligt sind die Tänzerin Anna Pocher, vier Schauspieler (u.a. Anne Rietmeijer und Ulvi Teke) und eine Bondage-Künstlerin, die sich auf die japanische Fesselungs-Tradition des „Shibari“ spezialisiert hat. Premiere: 11. Januar.

Mit „Geister“ zeigt Regisseur Florian Fischer am 17. Januar seine erste Arbeit in der Zeche Eins (Prinz-Regent-Straße 50-60). Von Fischer stammte bereits das ausgezeichnete Hörstück „Unsichtbar“ im Foyer des Schauspielhauses. In „Geister“ begibt sich der Theatermacher auf die Suche nach dem Unterdrückten und Ausgelöschten in der Welt, unter anderem sind Ann Göbel und Karin Moog dabei.

Das Theater-Highlight in diesem Monat ist gewiss Johan Simons Einrichtung von Tschechows „Iwanow“ mit Jens Harzer in der Titelrolle, mit der das Schauspielhaus nach dem Rohrbruch wiedereröffnet werden soll. Die Bühne baut Johannes Schütz. Daumen drücken, dass die Premiere am 18. Januar wie geplant stattfinden kann.

Bochum Tom Beck spielt neue Songs in der Zeche Der Schauspieler und Musiker Tom Beck kehrt nach seiner erfolgreichen Tournee im vergangenen Jahr zurück. Seine Hauptrolle in der RTL-Serie „Alarm für Cobra 11“ gab er auf, um sich mehr der Musik zu widmen. Die Songs, die dabei entstanden sind, pendeln zwischen bittersüßer Melancholie und humorvollen Texten. Am Donnerstag, 23. Januar, gastiert Tom Beck in der Zeche (Prinz-Regent-Straße 50-60). Beginn: 20 Uhr. Karten (ab 34,15 Euro) bei www.ruhrticket.de

Klassik

Das Sinfonische Blasorchester der Ruhr-Uni steckt gerade mitten in den Vorbereitungen auf das traditionelle Neujahrskonzert: am 11. Januar um 19 Uhr sowie am 12. Januar um 16 Uhr im Audimax. Diesmal spielen die 80 Musiker unter versierter Leitung von Uwe Kaysler unter anderem die Musik aus dem Videospiel „Zelda“ und erfüllen damit einen großen Wunsch ihres Publikums. Eintritt frei. Den Zuschauern wird geraten, möglichst früh vor Ort zu sein, da die Konzerte überaus beliebt sind.

Ein Höhepunkt im Januar-Spielplan der Bochumer Symphoniker ist gewiss die Matinée am 12. Januar um 11 Uhr im großen Saal des Musikforums. Das Viktoria Quartett und der Pianist Kit Armstrong spielen u.a. Stücke von Camille Saint-Saëns und Franz Liszt („Die Ideale“). Um „Sowjetische Schicksale“ und Werke von Aram Khachaturian und Dmitri Schostakowitsch geht es bei den Symphoniekonzerten am 16., 17., und 18. Januar. Aziz Shokhakimov dirigiert.

Klarinettist Giora Feidmann (rechts) und seine Mitstreiter gastieren am 11. Januar in der Christuskirche am Rathaus. Foto: Stephan Haeger / Handout

Die Christuskirche in der Innenstadt begrüßt am 11. Januar den legendären Klarinettisten Giora Feidman und seine Mitstreiter. Unter dem Titel „Klezmer for Peace“ zeigen sie, wie weltumspannend und verbindend Musik sein kann.

Comedy

Wollmütze, schwarze Sonnenbrille und ein beachtliches Repertoire an Witzen – das zeichnet den Comedian Markus Krebs aus. Bei seinen vielen Live-Shows versprüht der beliebte Komiker aus Duisburg ungehemmt seinen Ruhrpott-Charme. Mit seinem Erfolgsprogramm „Pass auf… kennste den?!“ gastiert Krebs am 19. Januar im Ruhrcongress am Stadionring.