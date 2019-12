Bochum. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ist am Montag zu Besuch in Bochum. Das brisanteste Thema: die Frage nach der Zukunft der großen Koalition.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: CDU-Generalsekretär Ziemiak zu Besuch in Gerthe

Was wird aus der großen Koalition? Diese und etliche weitere Fragen dürfte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bei seinem Besuch am Montag (2.) in Bochum erwarten. Der Bundestagsabgeordnete ist von 19 Uhr an im Katholischen Vereinshaus Gerthe, Castroper Hellweg 415, auf Einladung der CDU-Stadtbezirksverbände Nord und Ost sowie der Senioren-Union Bochum zu Gast. Die Entscheidung des Koalitionspartners SPD für ein Führungsduo, das sich eher kritisch zur großen Koalition in Berlin geäußert hat, gibt dem Besuch des prominenten Gastes besonders Brisanz. Zur Sprache kommen dürften bei dem Informations- und Meinungsaustausch auch zwei Streitfragen, die die Koalition in jüngster Zeit entschieden hat: das Klimapaket und die Grundrente.