Ein Wagen der Linie 302 ist am Freitagabend in Langendreer entgleist.

Bochum. Eine Straßenbahn der Linie 302 ist am Freitagabend in Langendreer entgleist. Verletzt wurde dabei nach bisherigen Informationen niemand.

Bochum: Bogestra-Mitarbeiter hieven Straßenbahn ins Gleis

Eine Straßenbahn der Bogestra-Linie 302 ist am Freitagabend in Langendreer an der Endhaltestelle am S-Bahnhof entgleist. Verletzt wurde dem Vernehmen nach dabei niemand.

Nach Augenzeugenberichten haben gut ein Dutzend Mitarbeiter des Verkehrsunternehmens die Bahn wieder auf die Schiene gestellt. Polizei und Feuerwehr waren nach Auskunft der jeweiligen Sprecher nicht über den Vorfall informiert und auch nicht in die Bergung des entgleisten Fahrzeuges eingebunden. Die Bogestra teilte am Abend auf ihrer Internetseite mit, die Linie 302 ende wegen einer Fahrzeugentgleisung bereits an der Unterstraße.