ÖPNV Bochum: Bogestra lädt am 21. Dezember zum Gratisfahrtag ein

Bochum. Eigentlich ist es verboten, am 21. Dezember aber in Bochum erlaubt: das Fahren ohne gültiges Ticket. Die Bogestra lädt zum Gratisfahrtag.

Das Netz 2020, das neue Routen- und Taktangebot der Bogestra, geht am Sonntag, 15. Dezember, an den Start. Für die Fahrgäste bedeute dies kürzere Takte, bessere Anschlüsse und neue Linien, so das Verkehrsunternehmen.

Als „vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“ ist am Samstag, 21. Dezember, ein Gratisfahrtag für alle unter dem Motto „Wir bringen Dich hin“: Für letzte Einkäufe, einen Stadtbummel oder den Weihnachtsmarktbesuch laden die Stadt Bochum und die Bogestra dann zum gratis Testfahren auf allen Bahn- und Buslinien im Bochumer Stadtgebiet (inklusive RB, RE und S-Bahnen) ein.