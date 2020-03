Bochum: Betrunkener Autofahrer fährt gegen fünf geparkte Pkw

Bochum Im Alkoholrausch hat ein Autofahrer einen schweren Unfall gebaut. Sechs Autos wurden beschädigt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist bei einem Unfall in Bochum verletzt worden. Er richtete einen Sachschaden von rund 60.000 Euro

Laut Polizei fuhr der 49-jährige Dortmunder am Montag gegen 5.10 Uhr mit seinem Auto auf dem Werner Hellweg stadtauswärts in Richtung Dortmund. In Höhe der Hausnummer 357 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Unfallfahrer kam ins Krankenhaus

Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort fünf geparkte Pkw, bevor er selber abschließend zum Stehen kam. Der Dortmunder erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.