Bochum. Dirk John will eine Beschwerde im Umweltausschuss der Stadt Bochum vortragen. Er wurde zur falschen Uhrzeit geladen. „Das war Vorsatz“, so John.

Bochum: Besorgter Bürger fühlt sich von Stadt ausgetrickst

Eine drei Kilometer lange Staubwolke in Laer, hervorgerufen durch eine Kehrmaschine des USB, hatte Dirk John vor knapp einem Jahr auf die Palme gebracht. Seine förmlich bei der Stadt eingereichte Beschwerde sollte der Bochumer eigentlich am vergangenen Freitag (24.) vor dem Umweltausschuss begründen dürfen. Doch dazu kam es nicht. Dirk John wähnt sich mundtot gemacht.

Der Bochumer fühlt sich getäuscht von der Verwaltung. Für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung war er schriftlich für 18 Uhr geladen worden, um zum Tagesordnungspunkt 1 „Beschwerde gemäß §24 GO NRW zum Thema ,Ordnungspartnerschaft: Riesensauerei bei Beseitigung einer Ölspur’“ mündlich Stellung nehmen zu können. Aber die Beratungen hatten schon um 15 Uhr begonnen. „Die Sitzung war längst vorbei, als ich ins Rathaus kam“, sagt John im Gespräch mit der WAZ. „Das war Vorsatz.“ Er fordert nun, bei der nächsten Sitzung gehört zu werden und seine Argumente vortragen zu können.

Stadt entschuldigt sich

„Wir entschuldigen uns dafür, dass Herrn John in dem Schreiben eine falsche Uhrzeit genannt wurde. Es wird auch noch eine schriftliche Entschuldigung folgen“, sagt eine Sprecherin der Stadt auf WAZ-Anfrage. Ob Dirk John seine Beschwerde in der nächsten Ausschusssitzung vortragen könne, lasse sich erst in dieser Woche klären.

Mächtig viel Staub hat die Kehrmaschine im Februar 2019 aufgewirbelt, als das Mittel beseitigt werden sollte, mit dem die Feuerwehr ausgelaufenes Öl auf einer Strecke von drei Kilometern gebunden hatte. Foto: Dirk John

Der Ausschuss selbst hatte zu Beginn der Beratung festgestellt, dass, so heißt es in der Verwaltungsvorlage, „der Bürgerbeschwerde abgeholfen wurde“. Inzwischen hat die Stadt nämlich entschieden, dass Ölspuren von einer externen Firma mit einem speziellen Reinigungsfahrzeug beseitigt werden sollen und dafür vorerst nicht die Feuerwehr und die Stadt-Tochter USB zuständig sind. In diesem Jahr soll dann der USB selbst mit einem solchen Fahrzeug ausgestattet werden und die Aufgabe übernehmen.

Stellungnahme bleibt aus

„Schön und gut“, sagt Dirk John. „Das war auch überfällig.“ Damit will er sich aber nicht zufrieden geben. Seine Beschwerde zum Vorgehen vor knapp einem Jahr richte sich gegen das Tiefbauamt der Stadt, die Feuerwehr und den USB, die damals u.a. gegen das Abfallrecht, das Wasserrecht und das Bundes-Immissionsschutzgesetz verstoßen hätten. In seiner Beschwerde heißt es außerdem: „Ich vermisse bis heute eine Stellungnahme der verursachenden Institutionen gegenüber den betroffenen Bürgern.“ All das, so vermutet er, sollte mit seiner vermeintlich versehentlich falschen Einladung überhaupt nicht mehr auf den Tisch kommen. Genau das aber will er verhindern.