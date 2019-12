In der Christuskirche in Gerthe gibt es am 1. Weihnachtstag wieder die traditionelle „Uchte“, die Christmette morgens um 7 Uhr.

Bochum. An den Feiertagen bietet die evangelische Kirche in Bochum eine Vielfalt: Vom Krabbelgottesdienst über Glühweintreff bis zum koreanischem Markt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Besondere Gottesdienste locken in die Kirchen

Zu rund 120 Weihnachtsgottesdiensten lädt die Evangelische Kirche an den drei Festtagen ein. „Unsere Gäste und Gemeindemitglieder können sich auf vielfältige und lebendige Weihnachtsgottesdienste freuen“, ist sich Superintendent Gerald Hagmann sicher. Die Palette der Festgottesdienste reicht an Heiligabend sowie am 1. und 2. Weihnachtstag von der Frühandacht bis zur Mitternachtsmette, vom Krabbelgottesdienst bis zur musikalisch-besinnlichen Christvesper.

„Happy Birthday Jesus“

Bereits einen Tag vor Heiligabend, am späten Montagabend (23.), heißt es mittlerweile schon traditionell in Harpen „Happy Birthday Jesus – Wir feiern rein!“. Los geht’s um 22 Uhr auf dem Kirchenvorplatz bei Bratwurst und Glühwein, der Gottesdienst beginnt dann um 23.30 Uhr. Zu den besonders stimmungsvollen Festgottesdiensten gehören am Heiligabend der Gottesdienst mit Superintendent Hagmann um 17.30 Uhr in der Pauluskirche an der Grabenstraße sowie die „Lichterkirchen“, die zu später Stunde in der Lutherkirche in Dahlhausen (Dr.-C.-Otto-Straße 110) und in der Melanchthonkirche an der Königsallee geplant sind, und eine „Silent Night“ in der Trinitatiskirche an der Herner Straße in Riemke (jeweils 23 Uhr).

Wer lieber die morgendliche Stille bevorzugt, ist am 1. Weihnachtstag in der Christuskirche in Gerthe (Lothringer Straße) willkommen: Dort wird die traditionelle „Uchte“ gepflegt, eine morgendliche Christmette, die bereits um 7 Uhr beginnt. Außerdem werden einige Weihnachtsgottesdienste ökumenisch gefeiert, so am Heiligabend in der Lukaskirche Altenbochum (14.30 Uhr) und in der Liebfrauenkirche (16 Uhr), außerdem in der Kirche St. Marien (Alte Bahnhofstraße 182 a) mit Stadtdechant Michael Kemper und Pfarrer Joachim Gentz (16.30 Uhr).

Singen steht im Mittelpunkt

Am 2. Weihnachtstag (26.) stehen in vielen Bochumer Kirchengemeinden vor allem musikalisch geprägte Gottesdienste im Mittelpunkt. Hier rückt zunehmend das gemeinsame Singen in den Mittelpunkt. Etliche Singegottesdienste laden dazu ein, so. z.B. jeweils um 10 Uhr in der Dahlhauser Lutherkirche und in der Gerther Christuskirche. Eine englischsprachige „Holy Communion“ in der Pauluskirche (Grabenstraße, Heiligabend, 19.30 Uhr) und ein koreanischer Weihnachtsmarkt Gottesdienst in der Melanchthonkirche (24., 10 Uhr) unterstreichen die Verbundenheit der Evangelischen Kirche in Bochum mit der weltweiten Christenheit.

Krankenhäuser und Krümmede

Neben den zahlreichen Weihnachtsgottesdiensten in den Gemeinden finden auch Feiern in den Bochumer Krankenhäusern statt. Ökumenische Weihnachtsgottesdienste sind an Heiligabend im Augusta, im Bergmannsheil, im Josef-Hospital und im Knappschaftskrankenhaus Langendreer geplant. Mit den Gefangenen in der Krümmede wird Superintendent Hagmann am Vormittag des Heiligen Abends Gottesdienst feiern.